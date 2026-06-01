株式会社ニコンイメージングジャパンは6月1日（月）、同社が運営する公式ファンコミュニティ「ニッコールクラブ」において、新規入会時の入会金が無料となる期間限定のキャンペーンを開始した。期間は6月1日（月）から8月2日（日）まで。

ニッコールクラブは、ニコンのカメラやニッコールレンズの愛用者を対象としたコミュニティ。会員限定の割引サービスや会報誌の配布、撮影ワークショップ、オンラインセミナー、写真展の開催などを行うコミュニティサイト「PHOTO HUB by nikkor club」の利用といった特典が用意されている。

今回のキャンペーンでは、期間中に公式Webサイトからの新規入会者を対象に、通常1,000円となる入会金を無料とする。Webサイトからの申し込み限定の施策となっており、払込取扱票による入会申し込みは対象外となる。また、別途会員種別に応じた年会費の支払いは必要となる。

さらに、期間中に同社の公式Xや公式Instagram、公式Facebookアカウントなどの各SNSに掲出される案内からクーポンコードを取得し、会員種別「正会員」の申し込み時に入力すると、初年度の年会費が500円割引となる特典も合わせて提供される。

なお、年会費は正会員が5,800円、Web会員が3,000円、家族会員が1,500円となっている。