渡辺碧斗、レプロエンタテインメント所属を発表 『キングオージャー』でヤンマ役 ギラ役の酒井大成と同じ事務所に
俳優の渡辺碧斗（28）が6月1日、自身のインスタグラムを更新。新事務所に所属したことを報告した。
【写真】渡辺碧斗がレプロエンタテインメント所属を発表した文面 『キングオージャー』でヤンマ役
渡辺は「ご報告です。この度、レプロエンタテインメント所属になりました」と報告。「今後ともよろしくお願い致します」と伝えていた。
渡辺は、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』（2023）でヤンマ・ガスト／トンボオージャー役で人気を集めた。テレビ朝日系ドラマ『PJ〜航空救難団〜』にも出演している。今年2月に前事務所を退所していた。また、レプロエンタテインメントには、『キングオージャー』でギラ／クワガタオージャーを演じた酒井大成も所属している。
【写真】渡辺碧斗がレプロエンタテインメント所属を発表した文面 『キングオージャー』でヤンマ役
渡辺は「ご報告です。この度、レプロエンタテインメント所属になりました」と報告。「今後ともよろしくお願い致します」と伝えていた。
渡辺は、スーパー戦隊シリーズ『王様戦隊キングオージャー』（2023）でヤンマ・ガスト／トンボオージャー役で人気を集めた。テレビ朝日系ドラマ『PJ〜航空救難団〜』にも出演している。今年2月に前事務所を退所していた。また、レプロエンタテインメントには、『キングオージャー』でギラ／クワガタオージャーを演じた酒井大成も所属している。