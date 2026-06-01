円谷プロ作品に登場する怪獣たちが主人公のデジタル発のコンテンツ「かいじゅうパレット」は1日、公式サイトを通じ、アプリゲームのサービスを終了すると発表した。同ゲームは、円谷フィールズホールディングスのデジタル事業戦略子会社であるメタフィールド株式会社が運営。ゲームは昨年10月にリリースされたばかりだった。

ゴモラ、ぺギラ、ムクムクなど、人気の怪獣たちが、かわいく個性豊かな「かいじゅう」としてそれぞれのすみかで自由気ままに暮らしている様子を楽しく観察することができる「かいじゅうパレット」。これまでのウルトラマンシリーズをはじめとする円谷プロ作品のファンはもちろん、幅広く楽しめる世界観で話題を集めていた。ゲームは昨年10月、マージパズル式でリリースされていた。

この日、運営は「公式アプリゲーム『かいじゅうパレット』をご利用いただきありがとうございます。誠に勝手ながら、2026/5/28(木)15:00をもちまして、公式アプリゲーム『かいじゅうパレット』のサービスを終了いたしました」と報告。「これまでご愛顧いただいた皆様には、運営チーム一同、心より御礼申し上げます」と呼びかけた。

なおサービス終了に伴い、資金決済に関する法律第20条第1項に基づき、未使用の「有償ダイヤ」の払戻しを実施している。