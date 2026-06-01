サッカー日本代表の森保一監督の「優勝宣言」に中国のネットユーザーがさまざまなコメントを残している。

5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）で行われたワールドカップ（W杯）北中米大会の壮行試合で、日本はアイスランドに1-0で勝利した。試合後、森保監督は観客に向けたスピーチで「われわれはW杯で優勝を目指して、いい準備をして世界に挑みたいと思っています。世界一を取るのは、そんな簡単なことではないということは、われわれチームもサポーターの皆さんも分かっていると思います。しかしながら、日本一丸のエールをより多くの日本人の方々に送っていただければ、目標を達成できると信じております」と語った。

そして、「W杯の大会期間中、勝って喜びを分かち合うことはもちろんですが、ここにいる選手たちは毎試合、チーム一丸となって、勇敢に、タフに、粘り強く、最後まで戦ってくれます。われわれの、そして選手の熱い戦いを見ていただき、日本全国、世界各国にいる日本人の日常の活力になりたいと思っています。皆さん、どうぞわれわれの戦いに共感共鳴していただければと思います。最後に、われわれは世界に挑みたいと思います。どうぞ、日本一丸の共闘をよろしくお願いします」と呼び掛けた。

このスピーチに中国のネットユーザーからは「アイスランドにも苦戦してたくせに」「ベスト8にも入ったことがないのに」「せいぜいベスト32だろう」「グループリーグ敗退だな」などと指摘する声や、「軍国主義っぽい」「戦争に向かう時のスピーチのようだ」などと揶揄（やゆ）するコメントが寄せられた。

一方で、「クラスの最下位（中国）がクラス1位（日本）を嘲笑するとはこれいかに？」「クラスの最下位（中国）がクラス1位（日本）を嘲笑している時、クラス1位はすでに省1位を目指している」「日本の目標はすでにW杯優勝。わが国はまだアジアのトップ12に入るのに苦労している」など、自国と比較する形で反論する声も多く上がった。

また、「日本人らしくない。やはり一歩ずつ着実に足跡を残すべき。まずはベスト8」「客観的に言って、優勝の本命はベスト4常連国。日本の優勝の目標は確かに尊敬に値するが、最高成績がベスト16の国としては目標が高すぎるのでは？」との指摘もあったが、これには「W杯優勝を語れるだけですでに勝者。目標があることが一番重要だ」「この地球上でスペイン、ドイツ、ブラジル、イングランドに勝利できる国がいくつある？答えは日本だ！」との意見も寄せられた。

このほか、「私は日本代表を応援する」「日本はアジア最強。好成績を収め、国民全体の熱、長期的な取り組み、持続的な発展によって成長するスポーツの魅力を、私たちに見せてほしい」「森保監督のスピーチには日本ドラマのような中二感、そして熱血感がある」「自信と勇気にあふれたスピーチ。彼と彼のチームが、サッカーで黄色人種を低く見ている人々を見返すことを期待する」「日本が優勝できればアジアにとっての栄誉だ」「頑張れ！アジアに光をもたらしてくれ」「頑張れサムライブルー！アジアの光」といった応援のコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）