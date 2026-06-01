　チェコサッカー協会(FACR)は5月31日、北中米ワールドカップに臨むチェコ代表メンバーを発表した。

　5大会ぶり10回目の出場となるチェコは、国内の強豪スラビア・プラハから10人を招集した。グループリーグでは韓国、南アフリカ、メキシコと対戦する。

　以下、チェコ代表メンバー

▽GK

ルカーシュ・ホルニ-チェク(ブラガ/ポルトガル)

インジフ・スタニェク(スラビア・プラハ)

マチェイ・コバ-ジュ(PSV/オランダ)

▽DF

ブラディミール・ツォウファル(ホッフェンハイム/ドイツ)

ロビン・フラナーチ(ホッフェンハイム/ドイツ)

シュテパン・チャロウペク(スラビア・プラハ)

トマーシュ・ホレシュ(スラビア・プラハ)

ダビド・ジマ(スラビア・プラハ)

ダビド・ドウデラ(スラビア・プラハ)

ダビド・ユラセク(スラビア・プラハ)

ラディスラフ・クレイチー(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ヤロスラフ・ゼレニー(スパルタ・プラハ)

▽MF

ブラディミール・ダリダ(フラデツ・クラーロベー}}

ヒューゴ・ソフフルェク(スパルタ・プラハ)

ルカーシュ・プロボド(スラビア・プラハ)

ミハル・サディレク(スラビア・プラハ)

パベル・シュルツ(リヨン/フランス)

トマーシュ・ソウチェク(ウエスト・ハム/イングランド)

ルカーシュ・チェルフ(ビクトリア・プルゼニ)

アレクサンドル・ソイカ(ビクトリア・プルゼニ)

デニス・ビシンスキー(ビクトリア・プルゼニ)

▽FW

アダム・フロジェク(ホッフェンハイム/ドイツ)

トマーシュ・ホリー(スラビア・プラハ)

モイミール・ヒティル(スラビア・プラハ)

ヤン・クフタ(スラビア・プラハ)

パトリック・シック(レバークーゼン/ドイツ)