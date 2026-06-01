5大会ぶりの出場!! チェコ代表のW杯メンバーが決定
チェコサッカー協会(FACR)は5月31日、北中米ワールドカップに臨むチェコ代表メンバーを発表した。
5大会ぶり10回目の出場となるチェコは、国内の強豪スラビア・プラハから10人を招集した。グループリーグでは韓国、南アフリカ、メキシコと対戦する。
以下、チェコ代表メンバー
▽GK
ルカーシュ・ホルニ-チェク(ブラガ/ポルトガル)
インジフ・スタニェク(スラビア・プラハ)
マチェイ・コバ-ジュ(PSV/オランダ)
▽DF
ブラディミール・ツォウファル(ホッフェンハイム/ドイツ)
ロビン・フラナーチ(ホッフェンハイム/ドイツ)
シュテパン・チャロウペク(スラビア・プラハ)
トマーシュ・ホレシュ(スラビア・プラハ)
ダビド・ジマ(スラビア・プラハ)
ダビド・ドウデラ(スラビア・プラハ)
ダビド・ユラセク(スラビア・プラハ)
ラディスラフ・クレイチー(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ヤロスラフ・ゼレニー(スパルタ・プラハ)
▽MF
ブラディミール・ダリダ(フラデツ・クラーロベー}}
ヒューゴ・ソフフルェク(スパルタ・プラハ)
ルカーシュ・プロボド(スラビア・プラハ)
ミハル・サディレク(スラビア・プラハ)
パベル・シュルツ(リヨン/フランス)
トマーシュ・ソウチェク(ウエスト・ハム/イングランド)
ルカーシュ・チェルフ(ビクトリア・プルゼニ)
アレクサンドル・ソイカ(ビクトリア・プルゼニ)
デニス・ビシンスキー(ビクトリア・プルゼニ)
▽FW
アダム・フロジェク(ホッフェンハイム/ドイツ)
トマーシュ・ホリー(スラビア・プラハ)
モイミール・ヒティル(スラビア・プラハ)
ヤン・クフタ(スラビア・プラハ)
パトリック・シック(レバークーゼン/ドイツ)
5大会ぶり10回目の出場となるチェコは、国内の強豪スラビア・プラハから10人を招集した。グループリーグでは韓国、南アフリカ、メキシコと対戦する。
以下、チェコ代表メンバー
▽GK
ルカーシュ・ホルニ-チェク(ブラガ/ポルトガル)
インジフ・スタニェク(スラビア・プラハ)
マチェイ・コバ-ジュ(PSV/オランダ)
ブラディミール・ツォウファル(ホッフェンハイム/ドイツ)
ロビン・フラナーチ(ホッフェンハイム/ドイツ)
シュテパン・チャロウペク(スラビア・プラハ)
トマーシュ・ホレシュ(スラビア・プラハ)
ダビド・ジマ(スラビア・プラハ)
ダビド・ドウデラ(スラビア・プラハ)
ダビド・ユラセク(スラビア・プラハ)
ラディスラフ・クレイチー(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ヤロスラフ・ゼレニー(スパルタ・プラハ)
▽MF
ブラディミール・ダリダ(フラデツ・クラーロベー}}
ヒューゴ・ソフフルェク(スパルタ・プラハ)
ルカーシュ・プロボド(スラビア・プラハ)
ミハル・サディレク(スラビア・プラハ)
パベル・シュルツ(リヨン/フランス)
トマーシュ・ソウチェク(ウエスト・ハム/イングランド)
ルカーシュ・チェルフ(ビクトリア・プルゼニ)
アレクサンドル・ソイカ(ビクトリア・プルゼニ)
デニス・ビシンスキー(ビクトリア・プルゼニ)
▽FW
アダム・フロジェク(ホッフェンハイム/ドイツ)
トマーシュ・ホリー(スラビア・プラハ)
モイミール・ヒティル(スラビア・プラハ)
ヤン・クフタ(スラビア・プラハ)
パトリック・シック(レバークーゼン/ドイツ)