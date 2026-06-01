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「殺意と自死願望の根っこは同じだった」行き場を失った攻撃性が自分に向かうメカニズムとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、『人を〇したくなる気持ちと自〇したくなる気持ち【他害衝動と希死念慮】』と題した動画を公開した。動画では、他者を責める「攻撃性」と自分を責める「希死念慮」が、実は表裏一体の感情であるという事実について詳しく解説している。



「人を責める気持ちを攻撃性・アグレッションと呼びます」という言葉から始まる本動画。攻撃性とは本来、不安や恐怖から自分を守ろうとする生存本能であり、理不尽な扱いや孤独といった耐え難い状況で誰しもに芽生える感情であると説明する。オーストリアの精神分析医フロイトが「本来、攻撃性とは自己破壊行為である」と語ったように、この感情が解消されずに心の中で渦巻くと、その矛先は次第に自分へと向かっていく。



動画内では「『人を殺したい』と『死にたい』という気持ちは、同じ根っこを持つ感情なのです」と解説。他者への行き場を失った攻撃性が絶望や罪悪感に変わることで「死んだほうがマシだ」といった希死念慮に発展するメカニズムを、図解を用いて分かりやすく提示している。また、この攻撃性は通常、理性によってコントロールされているが、過労や寝不足、うつ病などで理性が働かなくなると、暴力を振るったり自死を試みたりするリスクが高まると警告した。



さらに、自己肯定感が低い人や、勝ち負けにこだわる人、プライドの高い人は、些細なことで傷つきやすいため、無意識のうちに攻撃性を抱えやすい傾向にあると分析している。



最後に、攻撃性を抱えている時は「自分の心が弱っていることに気づきましょう」と語り、自身を追いやる環境から逃げ出すことや、専門家に相談することの重要性を説いている。自分や他者を傷つけたいという衝動の裏にある「心のSOS」に気づき、適切な対処法を学べる知識に満ちた動画となっている。