大沢たかお「アイスもいけるんですか？」 氷に直接ドリップして愉しむコーヒー
俳優の大沢たかおが、1日より公開の味の素AGF『ちょっと贅沢な珈琲店』のWEB限定プロモーション動画「氷に直接ドリップ？」篇と「氷に負けないんです」篇に出演する。爽やかな白シャツをまとった大沢が同商品をアイスで愉しむという清涼感溢れる仕上がりとなっている。
【CMカット】爽やかなシャツ姿でコーヒーを嗜む大沢たかお
同社の調査によると、年々厳しくなる夏の暑さに伴いアイスコーヒーの需要は一層の広がりが見込まれるとのこと。今回のCMはそんな消費者のニーズに応え、アイスでも損なわれない同商品のコクと香りを生かした”急冷ドリップ”を紹介するものとなっている。
「氷に直接ドリップ？」篇は、大沢が「これ アイスもいけるんですか？」と質問するシーンから始まり、コーヒーサーバーに氷を入れてそのままドリップするという”急冷ドリップ”を披露。カランと音を立てる氷や淹れたてをゴクゴク飲む大沢の姿が続き、アイスコーヒーならではの魅力が凝縮されたものとなっている。
「氷に負けないんです」篇は、『ちょっと贅沢な珈琲店』の袋から直接香りを愉しみ「違うんですよね コクと香りが」と語る大沢の姿からスタート。慣れた手つきで”急冷ドリップ”を行うと「直接ドリップしても、コーヒーが氷に負けないんです」と同商品の特徴である豊かなコクと深く濃い香りをアピールし、最後には「おいしい」と満足げな笑みを見せた。
【CMカット】爽やかなシャツ姿でコーヒーを嗜む大沢たかお
同社の調査によると、年々厳しくなる夏の暑さに伴いアイスコーヒーの需要は一層の広がりが見込まれるとのこと。今回のCMはそんな消費者のニーズに応え、アイスでも損なわれない同商品のコクと香りを生かした”急冷ドリップ”を紹介するものとなっている。
「氷に負けないんです」篇は、『ちょっと贅沢な珈琲店』の袋から直接香りを愉しみ「違うんですよね コクと香りが」と語る大沢の姿からスタート。慣れた手つきで”急冷ドリップ”を行うと「直接ドリップしても、コーヒーが氷に負けないんです」と同商品の特徴である豊かなコクと深く濃い香りをアピールし、最後には「おいしい」と満足げな笑みを見せた。