江頭2:50、ビールを共同開発 アサヒビールと『アサヒEGA BEER』6・2発売 6種のホップを使用「全国で販売されるぜ〜！」
タレントの江頭2:50が、アサヒビール新商品のテスト販売サイト・アサヒ空想開発局とともに、ビール『アサヒEGA BEER』（アサヒ エガビアー）を共同開発した。6月2日から数量限定で全国のコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどで販売される。
【画像】『アサヒEGA BEER』の味は？“ヒミツ”も
『アサヒEGA BEER』は“ビール好きの江頭2:50と本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに作られた。2025年秋にアサヒ空想開発局でテスト発売され、再販希望の声を受けて全国発売が決まった。新たに缶500mlも発売し、パッケージデザインもリニューアルした全4種を展開する。
パッケージデザインには、江頭2:50の特徴である下半身の黒タイツと上半身のカラーリングが反映されている。全国販売にあたり、江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」でおなじみの覆面スタッフ「ブリーフ団」をイメージした「B」の文字をあしらった黒色のデザインも展開。500mlの缶体には「ひょっこりエガちゃん」が描かれている。
『アサヒEGA BEER』は、前回と同様の「UMASHIRA TASTE（ウマシラ テイスト）」と、6種のホップを使用しており、豊かなコクと香り、苦みが感じられる。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現した。
商品発売と同時に、江頭2:50が出演するWEB CMを公開。全国発売に合わせ、江頭2:50は「俺がアサヒビールと全力で作ったEGA BEER、全国で販売されるぜ〜！うましら〜だから、お店で見かけたら絶対手に取ってくれよな！」とコメントしている。
【画像】『アサヒEGA BEER』の味は？“ヒミツ”も
『アサヒEGA BEER』は“ビール好きの江頭2:50と本気でつくった、ビール好きのためのビール”をコンセプトに作られた。2025年秋にアサヒ空想開発局でテスト発売され、再販希望の声を受けて全国発売が決まった。新たに缶500mlも発売し、パッケージデザインもリニューアルした全4種を展開する。
『アサヒEGA BEER』は、前回と同様の「UMASHIRA TASTE（ウマシラ テイスト）」と、6種のホップを使用しており、豊かなコクと香り、苦みが感じられる。「スーパードライ」と同じ酵母を使用し、すっきりとしたキレのある後味を実現した。
商品発売と同時に、江頭2:50が出演するWEB CMを公開。全国発売に合わせ、江頭2:50は「俺がアサヒビールと全力で作ったEGA BEER、全国で販売されるぜ〜！うましら〜だから、お店で見かけたら絶対手に取ってくれよな！」とコメントしている。