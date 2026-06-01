◇ナ・リーグ ドジャース 9―1 フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャースのライアン・ウォード外野手（28）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠ドジャースタジアムで行われたフィリーズ戦でうれしいメジャー初本塁打を放った。

「7番・左翼」で先発したウォードは4回、フィリーズ先発右腕ペインターの内角スライダーを引っ張ると強烈なライナーが右翼スタンドへ一直線。打った瞬間に分かる飛距離400フィート（約121.9メートル）の一発で、好投を続ける山本由伸投手（27）を援護した。

ドジャースは9―1でフィリーズに快勝した。ウォードは試合を中継したNHKのインタビューに応じ、「ボールがフェンスを超えた時は感覚がなかった。それほどうれしかった」と満面の笑み。第1打席でペインターがフォーシームで勝負してきたため、この打席も「そういう攻めで来ると確信してスライダーを打つことができた」と振り返った。

ウォードは2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースから指名。その後7年間はマイナー暮らしで、今年4月19日に待望のメジャー初昇格を果たした。出場2試合でマイナーに降格したが、今月29日（同30日）に再昇格。この日がドジャースタジアムで自身初の試合となり「ドジャースのユニホームを着て、大勢のファンの前で勝てたことがとてもうれしい。レフトの守備についたときにファンのみんなが応援してくれてとてもうれしかった」と話した。同じ4回には9番・フリーランドもソロ本塁打で続き、「マイナーでもチームメートだったし、練習も一緒にやっている。2人で本塁打を打ててとてもうれしい」と喜んだ。