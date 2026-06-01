ファッションデザイナーとして独り立ちしたのは1966年（昭41）のこと。東京・青山2丁目に初めてお店をオープンしました。その名は「コレット」。日本にはまだブティックという言葉さえない時代でした。唇をモチーフにしたユニークなシンボルマークは、憧れのイラストレーター宇野亜喜良さんのデザイン。これで一国一城の主。産声を上げたばかりの小さな城には連日、大勢の友人が仲間たちを引き連れて訪ねてきました。

人との出会いは新たなことの始まり。視野が広がり創造力が増す。駆け出しの私に大きなチャンスをくれたのは、日本のショービジネス界をけん引した「渡辺プロダクション」の渡辺美佐さんでした。人気急上昇中のザ・タイガースの衣装を任せてくれたんです。ジュリーこと沢田研二さんはまだ10代。とびきりハンサムだけどとっても無口。彼らが出演する日劇ウエスタン・カーニバルのリハーサルに衣装をチェックするために参加。トリを務めるタイガースの出番は、日にちをまたいで明け方近く。眠気で半分意識を失いかけた私の背中に「ジュンコ、しっかり目を開けて！」との激励が飛んできました。その声は、もちろん、美佐さんです。仕事ではとても厳しかったのですが、普段は優しく凄くお洒落（しゃれ）。あの時、プロフェッショナルとしての心構えを直（じか）に教えていただいた気がします。

その後、ザ・タイガースはあっという間にスターダムを駆け上り、世はまさにグループサウンズ全盛の時代。おかげで私はザ・スパイダース、ザ・ワイルドワンズのコスチュームも担当し大忙しでした。

ある日、ご夫妻に呼ばれて慌てて駆け付けると、目の前に人気ロックバンド「クイーン」のボーカル、フレディ・マーキュリー。日本での人気に火を付けようと、夫の晋さんがロンドンから連れて来たとのこと。それだけでもびっくりなのに、フレディと美佐さんと私の3人で渋谷西武に買い物にも行きました。確か全館貸し切り状態だったはず。今では信じられませんよね。

渡辺ご夫妻との縁をつないでくれたのは、当時、ナベプロに所属していた歌手の布施明さん。茅ケ崎のパシフィックホテルで行われたフィリピンのバンド「デ・スーナーズ」のライブで知り合いました。後日、「コレット」に来てステージ衣装を作ることになったのです。メンズは初めてでしたが、フリル付きのシャツをデザインしたところ、それが美佐さんの目に留まったようです。

そういえば、あの頃、内田裕也さんにファッションショーで使った衣装を貸したことがありました。「これ、カッコいいね」と持っていったきり。今どこにあるのかしら？私のお気に入りのひとつだったのに。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。