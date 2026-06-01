上は何も着用しない大胆さ！BLACKPINK・ジェニー、果敢なファッションへの挑戦で一皮むける

ガールズグループBLACKPINKのジェニーが、洗練されたファッションの着こなしを見せた。

去る5月31日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。

【写真】上は完全に素肌！ジェニーの大胆ファッション

キャプションには、「『DAZED KOREA』、『CHANEL』と」という言葉などとともに、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ジェニーがファッション誌『DAZED KOREA』の撮影をしたときの裏側を捉えたものである。彼女は、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）」のアイテムを身に着けて、撮影に臨んだ。

（写真＝ジェニーInstagram）

写真のなかのジェニーは、多彩な衣装を着こなしながら、撮影現場をリードしている。

彼女は網状のヘアアクセサリーを着用し、幻想的でありながらも高貴で魅惑的な雰囲気を醸し出した。特に、大胆な肌見せのある衣装をはじめ、キリンの形をしたユニークなバッグを合わせるなど、実験的なスタイルも自分のものにした。

なお、ジェニーは「ComplexCon香港」「ザ・ガバナーズ・ボール・ニューヨーク」「ロラパルーザ・シカゴ」「SUMMER SONIC」など、7つの海外音楽フェスティバルのラインナップに名を連ね、活動を続けている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。