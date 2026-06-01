◇ナ・リーグ ドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日 ロサンゼルス）

ドジャースのライアン・ウォード外野手（28）が5月31日（日本時間6月1日）、本拠でのフィリーズ戦でうれしいメジャー初本塁打を放った。

2―0とリードして迎えた4回、先頭打者でフィリーズ先発右腕ペインターの内角スライダーを引っ張ると、強烈なライナーが右翼スタンドへ一直線。打った瞬間に分かる飛距離400フィート（約121.9メートル）の一発で、好投を続ける山本由伸投手（27）を援護した。

ウォードは2019年のMLBドラフト8巡目（全体251位）でドジャースから指名され、その後7年間はマイナー暮らし。昨季は3Aで143試合に出場し、打率・290、36本塁打、122打点、OPS・937を記録し、パシフィックコーストリーグのMVPに輝いた。今年4月19日に待望のメジャー初昇格。出場2試合でマイナーに降格したが、今月29日（同30日）に再昇格していた。

苦労人が放った一発に、ドジャースナインは大盛り上がり。ダッグアウトではマンシーがウォードと抱き合い、喜び合う光景も見られた。