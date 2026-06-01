岡田准一、佐藤隆太と2ショット→撮影は妻夫木聡 『木更津キャッツアイ』で櫻井翔と共演「それぞれの人生がこれからも幸せでありますように」
俳優の岡田准一が5月31日、自身の公式Xを更新。俳優・佐藤隆太との2ショット写真を公開した。
【写真あり】岡田准一＆佐藤隆太が“にゃ〜” 撮影は妻夫木聡
5月31日をもって活動終了を迎える5人組グループ・嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催。岡田と佐藤は、嵐のメンバー・櫻井翔とTBS系連続ドラマ『木更津キャッツアイ』（2002）で共演している。
岡田は「それぞれの人生がこれからも幸せでありますように。存在が素晴らしい。終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。そう思う。自分たちの事も思い出し、報われる気分」とコメント。佐藤と『木更津キャッツアイ』の“にゃ〜”ポーズを披露した。
また「懐かしい人にも再開、最近「にゃ〜」づいてる。ぶっきーに撮ってもらいました」（原文ママ）と撮影したのが、同ドラマにも出演した妻夫木聡であることも明かした。
その後、佐藤も自身のインスタグラムで妻夫木との2ショットと公開。嵐のペンライトを片手にTシャツを着用し「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした」と報告。
「僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」とねぎらい。「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と語っている。
【写真あり】岡田准一＆佐藤隆太が“にゃ〜” 撮影は妻夫木聡
5月31日をもって活動終了を迎える5人組グループ・嵐のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が東京ドームで開催。岡田と佐藤は、嵐のメンバー・櫻井翔とTBS系連続ドラマ『木更津キャッツアイ』（2002）で共演している。
岡田は「それぞれの人生がこれからも幸せでありますように。存在が素晴らしい。終わりじゃないよ、大切に残るのよ、みんなの中に。そう思う。自分たちの事も思い出し、報われる気分」とコメント。佐藤と『木更津キャッツアイ』の“にゃ〜”ポーズを披露した。
その後、佐藤も自身のインスタグラムで妻夫木との2ショットと公開。嵐のペンライトを片手にTシャツを着用し「ラストのラストまで最高にキュートで、真っ直ぐで、愛おしくて、カッコ良くて、愛に満ち溢れた5人でした」と報告。
「僕も含めて、今日というこの日までに、どれだけの皆んなの日々を彩ってくれたか。どれだけの皆んなの背中を押して、勇気づけてくれたのか。本当に、お疲れ様でした。そして…本当にありがとう」とねぎらい。「聡ちゃんと一緒にこの瞬間に立ち会えたのも嬉しかった！」と語っている。