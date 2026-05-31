スアレスはサプライズ復帰ならず…ウルグアイ代表のW杯メンバーが決定
ウルグアイサッカー協会(AUF)は31日、北中米ワールドカップに臨むウルグアイ代表メンバーを発表した。
39歳のFWルイス・スアレスは選外。4大会連続でワールドカップに出場していたが2024年9月以降は招集されておらず、一時は代表引退も発表していた。その後代表復帰の意欲を示していたものの、サプライズ招集とはならなかった。
大会中の6月16日に40歳の誕生日を迎えるGKフェルナンド・ムスレラは5回目のW杯メンバー入りになった。カタール大会後は招集されていなかったが、直前の今年3月に復帰すると北中米行きを果たした。
マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイはグループリーグでサウジアラビア、カーボベルデ、スペインと対戦する。
以下、ウルグアイ代表メンバー
▽GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)
サンティアゴ・メレ(モンテレイ/メキシコ)
フェルナンド・ムスレラ(エストゥディアンテス/アルゼンチン)
▽DF
サンティアゴ・ブエノ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)
マティアス・ビーニャ(リバープレート/アルゼンチン)
ホアキン・ピケレス(パルメイラス/ブラジル)
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー/スペイン)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)
▽MF
エミリアーノ・マルティネス(パルメイラス/ブラジル)
アグスティン・カノッビオ(フルミネンセ/ブラジル)
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)
ファン・サナブリア(レアル・ソルトレイク/アメリカ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
マクシミリアーノ・アラウホ(スポルティング/ポルトガル)
ファクンド・ペリストリ(パナシナイコス/ギリシャ)
ロドリゴ・サラサール(ブラガ/ポルトガル)
ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム/イングランド)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/スペイン)
マヌエル・ウガルテ(マンチェスター・U/イングランド)
▽FW
ダルウィン・ヌニェス(アルヒラル/サウジアラビア)
フェデリコ・ビニャス(オビエド/スペイン)
ロドリゴ・アギ-レ(ティグレス/メキシコ)
39歳のFWルイス・スアレスは選外。4大会連続でワールドカップに出場していたが2024年9月以降は招集されておらず、一時は代表引退も発表していた。その後代表復帰の意欲を示していたものの、サプライズ招集とはならなかった。
大会中の6月16日に40歳の誕生日を迎えるGKフェルナンド・ムスレラは5回目のW杯メンバー入りになった。カタール大会後は招集されていなかったが、直前の今年3月に復帰すると北中米行きを果たした。
以下、ウルグアイ代表メンバー
▽GK
セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)
サンティアゴ・メレ(モンテレイ/メキシコ)
フェルナンド・ムスレラ(エストゥディアンテス/アルゼンチン)
▽DF
サンティアゴ・ブエノ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)
マティアス・ビーニャ(リバープレート/アルゼンチン)
ホアキン・ピケレス(パルメイラス/ブラジル)
ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)
セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー/スペイン)
ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)
▽MF
エミリアーノ・マルティネス(パルメイラス/ブラジル)
アグスティン・カノッビオ(フルミネンセ/ブラジル)
ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)
ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)
ファン・サナブリア(レアル・ソルトレイク/アメリカ)
ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)
マクシミリアーノ・アラウホ(スポルティング/ポルトガル)
ファクンド・ペリストリ(パナシナイコス/ギリシャ)
ロドリゴ・サラサール(ブラガ/ポルトガル)
ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム/イングランド)
フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/スペイン)
マヌエル・ウガルテ(マンチェスター・U/イングランド)
▽FW
ダルウィン・ヌニェス(アルヒラル/サウジアラビア)
フェデリコ・ビニャス(オビエド/スペイン)
ロドリゴ・アギ-レ(ティグレス/メキシコ)