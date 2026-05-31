　ウルグアイサッカー協会(AUF)は31日、北中米ワールドカップに臨むウルグアイ代表メンバーを発表した。

　39歳のFWルイス・スアレスは選外。4大会連続でワールドカップに出場していたが2024年9月以降は招集されておらず、一時は代表引退も発表していた。その後代表復帰の意欲を示していたものの、サプライズ招集とはならなかった。

　大会中の6月16日に40歳の誕生日を迎えるGKフェルナンド・ムスレラは5回目のW杯メンバー入りになった。カタール大会後は招集されていなかったが、直前の今年3月に復帰すると北中米行きを果たした。

　マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイはグループリーグでサウジアラビア、カーボベルデ、スペインと対戦する。

　以下、ウルグアイ代表メンバー

▽GK

セルヒオ・ロチェ(インテルナシオナル/ブラジル)

サンティアゴ・メレ(モンテレイ/メキシコ)

フェルナンド・ムスレラ(エストゥディアンテス/アルゼンチン)

▽DF

サンティアゴ・ブエノ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

マティアス・オリベラ(ナポリ/イタリア)

マティアス・ビーニャ(リバープレート/アルゼンチン)

ホアキン・ピケレス(パルメイラス/ブラジル)

ギジェルモ・バレラ(フラメンゴ/ブラジル)

セバスティアン・カセレス(クラブ・アメリカ/メキシコ)

ホセ・マリア・ヒメネス(A・マドリー/スペイン)

ロナルド・アラウホ(バルセロナ/スペイン)

▽MF

エミリアーノ・マルティネス(パルメイラス/ブラジル)

アグスティン・カノッビオ(フルミネンセ/ブラジル)

ニコラス・デ・ラ・クルス(フラメンゴ/ブラジル)

ジョルジアン・デ・アラスカエタ(フラメンゴ/ブラジル)

ファン・サナブリア(レアル・ソルトレイク/アメリカ)

ブライアン・ロドリゲス(クラブ・アメリカ/メキシコ)

マクシミリアーノ・アラウホ(スポルティング/ポルトガル)

ファクンド・ペリストリ(パナシナイコス/ギリシャ)

ロドリゴ・サラサール(ブラガ/ポルトガル)

ロドリゴ・ベンタンクール(トッテナム/イングランド)

フェデリコ・バルベルデ(R・マドリー/スペイン)

マヌエル・ウガルテ(マンチェスター・U/イングランド)

▽FW

ダルウィン・ヌニェス(アルヒラル/サウジアラビア)

フェデリコ・ビニャス(オビエド/スペイン)

ロドリゴ・アギ-レ(ティグレス/メキシコ)