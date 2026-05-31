◆サッカーＷ杯北中米大会 壮行試合 日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）

ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川のゴールで１―０で下した。

今大会から導入される予定の“新ルール”が、この試合でも数多く適用された。

〈１〉３分間の飲水タイム「ハイドレーションブレイク」 酷暑が懸念される本大会では、前後半のそれぞれ開始から約２０分後にプレーを中断して３分間実施される。アイスランド戦でも前後半にそれぞれ行われた。地上波で試合を中継した日本テレビでは、ＣＭが挿入された。試合時間は止めず、アディショナルタイムに組み込まれる。

〈２〉スローインの５秒制限 主審がスローインやゴールキックでの再開を意図的に遅らせていると判断した場合、５秒のカウントダウンを始める。後半２１分にアイスランドが敵陣でスローインを試みたところ、５秒以内に投げきれず適用され日本ボールとなった。

〈３〉治療を受けた選手は１分間復帰できない 負傷を偽った時間稼ぎを防ぐことが目的で、後半３４分にアイスランドのＤＦエレルトソンが負傷。試合を止めて同選手はピッチ内で治療を受けたが、試合再開時には強制的にピッチの外に出て１分間待機した。

〈４〉交代の１０秒以内 第４審が交代ボードを掲げてから１０秒以内にピッチを去らなければならないが、後半４０分にアイスランドのＭＦリンソンがＦＷソルバルドソンと交代する際に１１秒以上超過して交代。そのため、ソルバルドソンはピッチの外で１分間待機し、一時的に１０人となった間に失点した。