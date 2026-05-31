25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルの優勝に終わった。シーズンを通してアーセナルが首位に立ち、終盤でマンチェスター・シティが追いついたが、そこから失速。アーセナルが盛り返し、リーグタイトルを勝ち取った。



アーセナルがプレミアリーグを制するのは03-04シーズン以来。22季ぶりの優勝となり、アーセナルが悲願を成し遂げた。



『The Athletic』ではアーセナルの優勝が決まったばかりのこのタイミングで、10人の記者が来季のプレミアリーグ優勝クラブを予想した。





その中で最も記者から支持を得たのはアーセナルだ。10人中9人がアーセナルの連覇を予想した。アーセナルが22季ぶりにリーグを制し、ここから勢いに乗るだろうとする声も多いが、やはりライバルクラブの不安定さは気になるところだ。最大のライバルであるシティはペップ・グアルディオラの長期政権に幕を閉じた。エンツォ・マレスカが後任候補だが、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールが長期政権後の世代交代に苦戦したように、シティも同様の問題に直面するだろうと予想する記者は多い。10人中7人の記者が1位をアーセナル、2位をシティと予想する中で、セリス・ジョーンズ記者とダン・キルパトリック記者は1位をアーセナル、そして2位にシティではなく、ユナイテッドの名前を挙げた。ユナイテッドは来季CLに出場するため、リーグと並行して戦う必要がある。ローテーションが必須であり、マイケル・キャリック監督の手腕が試される。また、ベテランのカゼミロが退団し、新たなMFを獲得することなるが、この補強も失敗は許されない。ただ、この2つを乗り越えれば、アーセナルと優勝争いできるというのが2人の意見だ。長かったペップ政権が終わりを迎え、毎年のように優勝争いに絡んでいたシティがどうなるか注目の来季だが、安定感抜群のアーセナルは連覇を成し遂げるのだろうか。