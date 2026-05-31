将棋の第11期叡王戦第5局を制し、3連覇を達成した伊藤匠叡王が感想戦後に記者会見した。主な一問一答は以下のとおり。

――本日の対局、先手番なら「相掛かり」で行こうというプランはありましたか？

「きょうは振り駒でしたので、先後どちらも考えてはいたんですけど、先手ならやはり相掛かりで行こうかなとは決めていました。斎藤八段は結構何でも、どんな戦型でも指される印象なので、何を指されるか事前に決め打ちはしづらいところはあったんですけど、その中で自分が先手の時もいろいろ迷いもあったんですけど、最後は振り切って、相掛かりで指そうかなと思いました」

――伊藤叡王はこれまでタイトル戦通算4回ですが、すべてフルセット（第5局）までもつれ込んでいます。「フルセットに強い」という意識や、できればフルセットにまではしたくないといった考えはありますか？

「フルセットで結果が出ているのは、完全にたまたまだと思っています。本当に運が良いとしか言いようがないかなと思うんですけど。今回のシリーズは最初2連勝できたので、もちろん第3局目も第4局目も勝つ立場で臨んではいたんですけど、その中でやはり斎藤八段の方に上手く指されて、私としては力が及ばなかったなという感じはしています」

――3連覇について、あらめてどのような受け止めをされていますか？

「3連覇というのは、これまでの3期はいずれもフルセットだったということもあって、どのシリーズも本当に最後まで際どいシリーズだったなと感じているので、本当に結果については幸運だったなと感じています。自分なりに1局1局、全力で臨むことはできているかなと思うので、それが結果に表れたのはうれしいことだなと感じています」

――先日、王位戦の挑戦者に決定されました。藤井聡太王位への挑戦となりますが、改めて王位戦への抱負をお聞かせください。

「藤井王位を相手に1勝を挙げることもなかなか大変なことだと思うので、本当に厳しいシリーズにはなると思うんですけど。タイトル戦という舞台自体、なかなか簡単に出ることもできない貴重な舞台だと思っているので、1局1局本当に大事に指していければいいかなと思っています」

――3連覇を達成した今、次に見据える目標を教えてください。

「あまり具体的な目標は特に定めてはいないんですけど、将棋はやはり1局指すごとに常に分からない局面がたくさん出てくるので、もっと実力を高めて、もう少しでも、もっと深いところまで理解できるようになりたいというのが目標ですかね。あとは現実的なところで言うと、タイトル戦という舞台には常にい続けたいなという意識は強いです」