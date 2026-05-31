お笑いタレント明石家さんま（70）が、30日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、タレント関根勤のYouTubeでの発言に反応した。

関根は、医者いらずなさんまの体の強さなどに言及。さんまとバラエティーでの共演が多く、風邪を引いたことがないという女優の浅田美代子の名を挙げ、「俺、さんまさんと浅田美代子さんに結婚してほしかった」などと話した。

さんまは「体が強いだけや、体が強いだけ」と笑いながら反応。関根からは、他にもお嫁さん候補を挙げられていたことを明かした。「関根さんね、よく“シャラポワとか…テニスのね、さんまさんと結婚してくれないかな”って。“（陸上短距離の）金沢イボンヌさん、さんまさんと結婚してくれないかな”って（言っていた）。女性の凄い遺伝子と俺やったら、絶対凄い方が生まれるって、ようって言っていただけるんですよ」と打ち明けた。

さんまは「“美代子さんと結婚して暮らすと、1年目はおもしろいけど、2年目から頭がおかしくなる”って、前の旦那がおっしゃっていた」とぶっちゃけ、「確かにそうだろうと思います」と続けた。その上で、浅田の天然を超えたぶっ飛びエピソードを披露した。

「言うてること、全部合わない日があるんやで？1行も合わない日がある。凄いのは、ポジティブって言葉を、ネガティブ（という意味）で使ってたんやんで？」。また「加藤紀子を“あけみちゃん”って呼んだり。“その日はあけみちゃんだったのよ”って、あの言い訳も凄い」とも明かした。

さらに、さんまが理解不能だった出来事もあったという。「一番衝撃は、香典を突き返された時ですね。“何でも金で解決しようとして”って。パニクってんで？俺。お通夜の日って、香典ちゃう？頭の中がグルグルグルグル回って。だって、お香典を投げ返されてんで？」と、困惑の瞬間を思い返していた。