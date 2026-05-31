ソラシド本坊元児、結婚発表「もうこれで不幸ではなくなった」 山形住みます芸人として活躍
お笑いコンビ・ソラシドの本坊元児（47）が5月31日、自身のSNSを更新。結婚を発表した。
【写真】袴姿で…結婚を報告したソラシド本坊元児
同日放送のTBSラジオ『イースト駅前クリニックPRESENTS川島明のねごと』内で、結婚を発表。
発表にあたって、本坊は「芸人の皆様、スタッフや関係者の皆様、そして今まで僕の不幸を笑ってくれた皆様にご報告です。先日、結婚いたしました。お相手は先日までお付き合いしていた方です。もうこれで不幸ではなくなったので、可哀想で笑うのはやめていただき、これからは自虐じゃない笑いを届けて参りますので、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
本坊は、1978年8月7日生まれ、愛媛県出身。2001年にソラシドを結成した。2018年から「山形県住みます芸人」として山形県に移住し、地元番組のほか、農業に励んでいる。
【写真】袴姿で…結婚を報告したソラシド本坊元児
同日放送のTBSラジオ『イースト駅前クリニックPRESENTS川島明のねごと』内で、結婚を発表。
発表にあたって、本坊は「芸人の皆様、スタッフや関係者の皆様、そして今まで僕の不幸を笑ってくれた皆様にご報告です。先日、結婚いたしました。お相手は先日までお付き合いしていた方です。もうこれで不幸ではなくなったので、可哀想で笑うのはやめていただき、これからは自虐じゃない笑いを届けて参りますので、どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます」と呼びかけている。
本坊は、1978年8月7日生まれ、愛媛県出身。2001年にソラシドを結成した。2018年から「山形県住みます芸人」として山形県に移住し、地元番組のほか、農業に励んでいる。