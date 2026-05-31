5月31日、お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品の友人として知られる『生涯収支マイナス5億円君（マイ億君）』が、自身のYouTubeチャンネル「粗品Official Channel」を更新。同日に東京競馬場で行われた日本ダービー（G1・芝2400m）の予想結果を報告した。

前日の予想動画ではライヒスアドラーを本命に指名していたマイ億君。しかし、本命馬は8着に敗戦。レース後の動画では、恒例となっている「ボケェイ」を小さく漏らすと、「キツイねぇ…」と力なくコメント。「ライヒスアドラー、良いところだと思ったけどなぁ…」と悔しさを滲ませた。

また、マイ億君が日本ダービーで本命に挙げた馬は、これまで4年連続で掲示板入りを果たしていたが、今年は5年目にして初めて掲示板外に敗退。「もう終わりですわ…」と肩を落とす場面も見られ、ダービー惨敗に落胆する様子を見せていた。

動画のコメント欄には、「今日もめっちゃ元気出ました。ありがとう」、「粗品さんのおかげで当たりました」、「前日予想を上げてくれるから好き」、「無事ロブチェンから取れました」など、多くの反響が寄せられている。