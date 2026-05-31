ºÇ½ªÀá¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£¹Åç¤¬37ºÐDF¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¡£Á´¼££´½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï£µ·î31Æü¡¢±öÃ«»Ê¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦ÂÀÂÜÆóÆ¬¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¡£Á´¼££´½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡37ºÐ¤ÎDF¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTºÇ½ªÀá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡Ê£´¡Ý£²¡Ë¤ÇÉé½ý¡£54Ê¬¡¢²¿¤«°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÆÍÇ¡¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¾ËÜÂÙ»Ö¤È¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£¸·î¾å½Ü¤Ë³«Ëë¡£¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÇµÌÚºä46¤äÆü¸þºä46¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤é£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢±¦ÂÀÂÜÆóÆ¬¶Ú¤ÎÆùÎ¥¤ì¤È¿ÇÃÇ¡£Á´¼££´½µ´Ö¤Î¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡37ºÐ¤ÎDF¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉWESTºÇ½ªÀá¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡Ê£´¡Ý£²¡Ë¤ÇÉé½ý¡£54Ê¬¡¢²¿¤«°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÆÍÇ¡¥Ô¥Ã¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤à¡£¤½¤Î¸å¡¢¾¾ËÜÂÙ»Ö¤È¸òÂå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£¸·î¾å½Ü¤Ë³«Ëë¡£¤Þ¤º¤Ï²ø²æ¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÇµÌÚºä46¤äÆü¸þºä46¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤é£Ê¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë²ÚÅº¤¨¤ë¥²¥¹¥È¤òÆÃ½¸