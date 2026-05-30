日本vsアイスランド 試合前日の森保一監督会見要旨
日本サッカー協会(JFA)は30日、あす国立競技場で行われる「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」アイスランド代表戦の前日会見を行い、日本代表の森保一監督が質疑応答を行った。
●森保一監督
「明日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦に向けて、まずはお礼を申し上げたい。明日もキリンチャレンジカップで素晴らしい対戦相手と壮行試合という形で親善試合を組んでいただいて、ワールドカップに向けての最高の準備になる試合ができる。国内でW杯前に壮行試合をさせていただけることで、多くの国民の皆さんがW杯ということをより認知・認識してくださって、W杯に向けて我々を後押ししてくださる方々がさらに増えると思われるような環境を作ってくださったキリンの皆さん、関わってくださった方々に感謝申し上げたい。今日もここにたくさんのメディアの方がいらっしゃるが、皆さんから明日の試合に向けての発信がすでにされているが、明日の試合もたくさん発信していただき、多くの方々がW杯に向けての代表活動を認知・認識してくださって、より多くの方々と日本一丸でW杯に挑んでいければと思っている。ぜひ皆さんもさらにご協力をお願いします。何より、戦う試合の内容をW杯に向けてしっかりしなければならない。勝って喜んでいただけるように、そしてW杯に向けてより良い準備ができるように今日の練習も、最善の準備ということでしっかりやった中、明日の試合に向かっていきたい」
─各選手のコンディションがバラバラな中で、明日の選手起用についてどう考えているか。また、遠藤航の起用はどう考えているか。
「明日の試合に向けてはW杯に向けての機運を皆さんにも高めていただいていると思うが、試合内容で日本代表と俺たちも私たちも世界に一緒に挑もうと思われる方々が増えるように結果、内容にこだわっていきたい。またW杯に向けてチーム全体のコンディションを上げていくことを狙いの一つに考えている。出場時間の少なかった選手、ケガ上がりの選手をより長い時間起用してチーム編成したい。遠藤の起用については彼は先発で使う予定でいる」
─W杯直前の試合で色んなチャレンジも考えられていると思うが、勝ちへのこだわりはどうか。
「勝利を目指して戦うことは一戦一戦やってきたなかで、その中でいろんなチャレンジを入れてきた。チャレンジとは選手の起用であったり、戦術を試すことであったりが主にある。そのチャレンジをすること、試すことがあったとしても、やはりその先には勝利を目指すことがあったうえで、チャレンジしたことが積み上げとなってチームの成長になるようにしていきたい。勝利を目指すということは、明日の試合も誰が出ても勝つというところで、しっかりチームのなかで試合の目標目的として考えていきたい。そのなかで、先ほども言ったコンディションを上げてもらいたいと思っている選手に関しては、スタートから多く起用して本人のコンディションを上げるということと、われわれスタッフにとっても、選手のコンディションをよりゲーム環境のなかで確認するところはやっていきたい。そこが一番W杯に向けては大切かなと。何人かはシーズンを通して怪我があったり、試合に出ていなかったり、終盤に出られなかったり、さまざまなことが起きている。チーム全体のコンディションを上げていくことを、大きな目標として試合に挑みたい」
─吉田麻也が明日までの活動に参加した影響はどうか。また、明日はどう起用するか。
「麻也がチームに加わってくれて、チームとしてはすごくプラスのことばかりだった。彼は26人のメンバーを発表した後でいえば、W杯に出場できるという立場で、アイスランド戦に向けて、国内キャンプに参加してくれた。彼が来てくれて練習のなかでもクオリティを見せてくれているし、意欲という部分でもW杯に向けて調整、コンディションを上げていくという選手たちのなかに、ギラギラしたものを持って、本当は自分も選ばれたいんだという気持ちを持ち込んでくれて、いい意味での緊張感をもたらしている。何よりも選手とコミュニケーションを取ってくれて、W杯基準の心構えだったり、彼の経験値から色んな選手とコミュニケーションを取ってくれて、経験値の浅い選手に関しては、間違いなくW杯ということが想像でき、いい準備につながり、プレーしたときにいいプレーにつながるといういい機会になった」
「明日の起用についてはスタメンで考えている。前半10分くらいでプレーをしてもらい、そこから彼を送り出したいと思っている。皆さんに質問されていないことだが、まだまだ現役を続ける麻也にこういった形で来てもらっている部分において、代表を引退する選手に関してこういうセレモニーは観たことがあるかもしれないが、まだ彼はどちらも表明していない中で、こういうW杯に向けての大事な壮行試合の中でセレモニーをやることは賛否あるかなと思う。だが、W杯に向けての勝つ可能性を1%でも上げるために来てもらっていて、プレーをしてもらうと思っている。それがまず第一で、そこにもう一つの理由として感謝がある。それに対しては、これまでの代表チームで日本のために戦ってくれた選手で、第一期のカタールW杯のときには東京オリンピックも含めて、チーム作りの中で選手側から一緒に日本代表を強化していくなか、様々な意見をかわしてコミュニケーションを取ってきて、チーム作りでも選手たちをまとめてくれて、ひとつの方向に向かっていけたことは、代表チームからの監督としての感謝でもある。サッカーに携わる一人として、彼はキャプテンとして選手としてだけでなく、今もだと思うが選手協会(日本プロサッカー選手会/JPFA)の会長をやったり、選手の立場から休むことなく、いろんな日本サッカーの発展のために、いろんな組織の方々とやりとりしながら、日本サッカーの環境を上げていくところを見させてもらった。なので、こういうことがあってもいいのかなと。そこは監督として思って、逆にこのタイミングだからこそみんなに色んなものが伝わって、W杯に勝つ可能性を高めていけるということで招集させていただいた。これは麻也一人だけ感謝して送り出すではなく、メンバー発表会見でも選ばれなかった選手については皆さんの前で触れさせていただいたが、いろんな選手が関わってくれて、日本代表の成長につながって、W杯出場にもつながった。麻也はその代表の一人として、ほかの選手の思いもピッチに運んできてくれると思う。私から麻也にしてあげられる環境が、選んであげられなかった選手たち、代表に心を寄せていた選手たちにも届けばいいなという気持ちで、明日の麻也のセレモニーを考えさせていただいた」
─選手のコンディショニングについて、ドイツ・オランダ両リーグの最終節を待たずにメンバーを発表することでW杯への準備ができるとおっしゃっていたが、合流してきた選手たちのコンディションはどうだったか。
「選手たちのコンディションを見て、もちろんバラバラなことはあるが、メンタル的にもいい状態で合宿に参加してくれた印象を受けている」
─左シャドーは南野拓実と三笘薫が不在で、鈴木唯人もまだ起用できるかわからない。どういうトライをするか。
「シンプルに違う選手がそのポジションになると思う。ほかのポジションの選手もいるし、中村敬斗をひとつ上げてウイングバックに他の選手を使うなど色んなことを考えている。今日の練習で最終的に決めたいが、純也(伊東純也)をそのポジションにそのまま使っていきたい。イングランド戦では右シャドーだったが、タケ(久保建英)も戻ってきた。明日の全体的なコンディションを上げるということと、コンディションの確認という部分では、いまは伊東純也を考えている。ただ、明日スタメンが違っていたとしても、いつもお伝えしている通り、ギリギリまで考えて最後に決めるので、違っていたらそのときはすみません」
─1週間トレーニングをやった充実度はどうだったか。また明日は11人の交代枠をどう使い、システム変更をどう試していきたいか。
「1週間の合宿だが、非常にいいトレーニングができた。もちろんスタートから全員が揃っていたわけではないし、今も鎌田大地はまだ合流していないので、全員揃っているわけではない。だが、選手が徐々に集まってくるなかで雰囲気がどんどん上がっていった。にぎやかになって、W杯に向かっていくんだなという感覚にはなった。この時期というか、いまヨーロッパのシーズンが終わって、Jリーグも百年構想リーグのプレーオフをやっているが、選手たちのコンディションがバラバラになってきて、1シーズンを終えてリフレッシュをしなきゃいけないところと、W杯に向けてコンディションを上げていかないといけないフィジカルの部分のバランスが難しいなか、フィジカルコーチ、コーチングスタッフが選手たちに過剰なストレスを与えず、かつ適度にコンディションが上がっていくインテンシティのトレーニングと、最終的には今日を含めて、これまでのコンセプトと明日の試合に向けてというところをバランスよく選手たちに促してくれた。そういう意味でいい時間を1週間過ごせた」
「明日は11人の選手交代枠で最終的に11人代えるかどうかはわからないが、より多くの選手をピッチに送り出して、全体のコンディションを上げることと、われわれの戦いを戦術的に共有するという部分、新しく入ってくる選手を試すことをやっていきたい。システムに関しては、われわれのことをアイスランドの監督さんが言われたというが、アイスランドも試合中に可変する現代型のサッカーをしてくるチーム。謙そんされているが、相手のシステム変更もスムーズだなと思って見ている。明日の試合に関しても、試合が始まってみないとわからないが、可変しながら戦うところをチャレンジできれば」
─22年に掲げた主体性のあるサッカー、誰が出ても勝てるサッカーというコンセプトの完成度はどうか。
「与えられた時間のなかで、まだまだW杯に向けてはもう少し時間はあるが、コーチ陣ががんばってくれて、選手たちもチャレンジをしてくれた。チームが主体的に、選手たちが主体的に考えて動けるようになった。そうやって話すと、選手が自由にやることが主体的という聞こえ方になるかもしれないが、これはコーチ陣がどうやって戦術をカタールから北中米W杯に攻守ともにレベルアップしていくかということをよく考えてくれて、選手たちにベースのコンセプトと、北中米W杯に向けての戦いのなかで、どういうプレーを表現してほしいかという部分のトレーニングからやっていく再現性のあるものを選手たちに常に与えてくれて、選手たちがまずはコーチが提示してくれたことをやってみようと、でそれが自然と与えられたものが自然とプレーに表れる。でも相手はいろんな対応をしてくるので、そこから自分の判断につなげていくという部分の、チームの形プラス選手たちの判断がすごくいいバランスになってきた。最初の話でいうと、主体的に選手たちは自分たちの意見もコミュニケーションも取りながら、試合の状況に合わせていけるということをやれるようになったという部分では、非常に積み上げがあった3年半かなと思う」
─ゲームキャプテンは吉田選手と遠藤選手がいるが、どうされるか。
「(遠藤)航がキャプテンかなと思っている。記者会見で話すようなことかどうかわからないが、麻也にキャプテンマークを巻いてもらって、試合中にキャプテンマークを(遠藤に)渡してもらうことも考えた。だが、やはりまずはW杯への準備だと思うし、麻也が引退するとは一言も言っていないので。渡すことはしなくてもいいかなと思っている。(明日に考えが)変わっていたら申し訳ないです」
(取材・文 石川祐介)
●森保一監督
「明日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦に向けて、まずはお礼を申し上げたい。明日もキリンチャレンジカップで素晴らしい対戦相手と壮行試合という形で親善試合を組んでいただいて、ワールドカップに向けての最高の準備になる試合ができる。国内でW杯前に壮行試合をさせていただけることで、多くの国民の皆さんがW杯ということをより認知・認識してくださって、W杯に向けて我々を後押ししてくださる方々がさらに増えると思われるような環境を作ってくださったキリンの皆さん、関わってくださった方々に感謝申し上げたい。今日もここにたくさんのメディアの方がいらっしゃるが、皆さんから明日の試合に向けての発信がすでにされているが、明日の試合もたくさん発信していただき、多くの方々がW杯に向けての代表活動を認知・認識してくださって、より多くの方々と日本一丸でW杯に挑んでいければと思っている。ぜひ皆さんもさらにご協力をお願いします。何より、戦う試合の内容をW杯に向けてしっかりしなければならない。勝って喜んでいただけるように、そしてW杯に向けてより良い準備ができるように今日の練習も、最善の準備ということでしっかりやった中、明日の試合に向かっていきたい」
「明日の試合に向けてはW杯に向けての機運を皆さんにも高めていただいていると思うが、試合内容で日本代表と俺たちも私たちも世界に一緒に挑もうと思われる方々が増えるように結果、内容にこだわっていきたい。またW杯に向けてチーム全体のコンディションを上げていくことを狙いの一つに考えている。出場時間の少なかった選手、ケガ上がりの選手をより長い時間起用してチーム編成したい。遠藤の起用については彼は先発で使う予定でいる」
─W杯直前の試合で色んなチャレンジも考えられていると思うが、勝ちへのこだわりはどうか。
「勝利を目指して戦うことは一戦一戦やってきたなかで、その中でいろんなチャレンジを入れてきた。チャレンジとは選手の起用であったり、戦術を試すことであったりが主にある。そのチャレンジをすること、試すことがあったとしても、やはりその先には勝利を目指すことがあったうえで、チャレンジしたことが積み上げとなってチームの成長になるようにしていきたい。勝利を目指すということは、明日の試合も誰が出ても勝つというところで、しっかりチームのなかで試合の目標目的として考えていきたい。そのなかで、先ほども言ったコンディションを上げてもらいたいと思っている選手に関しては、スタートから多く起用して本人のコンディションを上げるということと、われわれスタッフにとっても、選手のコンディションをよりゲーム環境のなかで確認するところはやっていきたい。そこが一番W杯に向けては大切かなと。何人かはシーズンを通して怪我があったり、試合に出ていなかったり、終盤に出られなかったり、さまざまなことが起きている。チーム全体のコンディションを上げていくことを、大きな目標として試合に挑みたい」
─吉田麻也が明日までの活動に参加した影響はどうか。また、明日はどう起用するか。
「麻也がチームに加わってくれて、チームとしてはすごくプラスのことばかりだった。彼は26人のメンバーを発表した後でいえば、W杯に出場できるという立場で、アイスランド戦に向けて、国内キャンプに参加してくれた。彼が来てくれて練習のなかでもクオリティを見せてくれているし、意欲という部分でもW杯に向けて調整、コンディションを上げていくという選手たちのなかに、ギラギラしたものを持って、本当は自分も選ばれたいんだという気持ちを持ち込んでくれて、いい意味での緊張感をもたらしている。何よりも選手とコミュニケーションを取ってくれて、W杯基準の心構えだったり、彼の経験値から色んな選手とコミュニケーションを取ってくれて、経験値の浅い選手に関しては、間違いなくW杯ということが想像でき、いい準備につながり、プレーしたときにいいプレーにつながるといういい機会になった」
「明日の起用についてはスタメンで考えている。前半10分くらいでプレーをしてもらい、そこから彼を送り出したいと思っている。皆さんに質問されていないことだが、まだまだ現役を続ける麻也にこういった形で来てもらっている部分において、代表を引退する選手に関してこういうセレモニーは観たことがあるかもしれないが、まだ彼はどちらも表明していない中で、こういうW杯に向けての大事な壮行試合の中でセレモニーをやることは賛否あるかなと思う。だが、W杯に向けての勝つ可能性を1%でも上げるために来てもらっていて、プレーをしてもらうと思っている。それがまず第一で、そこにもう一つの理由として感謝がある。それに対しては、これまでの代表チームで日本のために戦ってくれた選手で、第一期のカタールW杯のときには東京オリンピックも含めて、チーム作りの中で選手側から一緒に日本代表を強化していくなか、様々な意見をかわしてコミュニケーションを取ってきて、チーム作りでも選手たちをまとめてくれて、ひとつの方向に向かっていけたことは、代表チームからの監督としての感謝でもある。サッカーに携わる一人として、彼はキャプテンとして選手としてだけでなく、今もだと思うが選手協会(日本プロサッカー選手会/JPFA)の会長をやったり、選手の立場から休むことなく、いろんな日本サッカーの発展のために、いろんな組織の方々とやりとりしながら、日本サッカーの環境を上げていくところを見させてもらった。なので、こういうことがあってもいいのかなと。そこは監督として思って、逆にこのタイミングだからこそみんなに色んなものが伝わって、W杯に勝つ可能性を高めていけるということで招集させていただいた。これは麻也一人だけ感謝して送り出すではなく、メンバー発表会見でも選ばれなかった選手については皆さんの前で触れさせていただいたが、いろんな選手が関わってくれて、日本代表の成長につながって、W杯出場にもつながった。麻也はその代表の一人として、ほかの選手の思いもピッチに運んできてくれると思う。私から麻也にしてあげられる環境が、選んであげられなかった選手たち、代表に心を寄せていた選手たちにも届けばいいなという気持ちで、明日の麻也のセレモニーを考えさせていただいた」
─選手のコンディショニングについて、ドイツ・オランダ両リーグの最終節を待たずにメンバーを発表することでW杯への準備ができるとおっしゃっていたが、合流してきた選手たちのコンディションはどうだったか。
「選手たちのコンディションを見て、もちろんバラバラなことはあるが、メンタル的にもいい状態で合宿に参加してくれた印象を受けている」
─左シャドーは南野拓実と三笘薫が不在で、鈴木唯人もまだ起用できるかわからない。どういうトライをするか。
「シンプルに違う選手がそのポジションになると思う。ほかのポジションの選手もいるし、中村敬斗をひとつ上げてウイングバックに他の選手を使うなど色んなことを考えている。今日の練習で最終的に決めたいが、純也(伊東純也)をそのポジションにそのまま使っていきたい。イングランド戦では右シャドーだったが、タケ(久保建英)も戻ってきた。明日の全体的なコンディションを上げるということと、コンディションの確認という部分では、いまは伊東純也を考えている。ただ、明日スタメンが違っていたとしても、いつもお伝えしている通り、ギリギリまで考えて最後に決めるので、違っていたらそのときはすみません」
─1週間トレーニングをやった充実度はどうだったか。また明日は11人の交代枠をどう使い、システム変更をどう試していきたいか。
「1週間の合宿だが、非常にいいトレーニングができた。もちろんスタートから全員が揃っていたわけではないし、今も鎌田大地はまだ合流していないので、全員揃っているわけではない。だが、選手が徐々に集まってくるなかで雰囲気がどんどん上がっていった。にぎやかになって、W杯に向かっていくんだなという感覚にはなった。この時期というか、いまヨーロッパのシーズンが終わって、Jリーグも百年構想リーグのプレーオフをやっているが、選手たちのコンディションがバラバラになってきて、1シーズンを終えてリフレッシュをしなきゃいけないところと、W杯に向けてコンディションを上げていかないといけないフィジカルの部分のバランスが難しいなか、フィジカルコーチ、コーチングスタッフが選手たちに過剰なストレスを与えず、かつ適度にコンディションが上がっていくインテンシティのトレーニングと、最終的には今日を含めて、これまでのコンセプトと明日の試合に向けてというところをバランスよく選手たちに促してくれた。そういう意味でいい時間を1週間過ごせた」
「明日は11人の選手交代枠で最終的に11人代えるかどうかはわからないが、より多くの選手をピッチに送り出して、全体のコンディションを上げることと、われわれの戦いを戦術的に共有するという部分、新しく入ってくる選手を試すことをやっていきたい。システムに関しては、われわれのことをアイスランドの監督さんが言われたというが、アイスランドも試合中に可変する現代型のサッカーをしてくるチーム。謙そんされているが、相手のシステム変更もスムーズだなと思って見ている。明日の試合に関しても、試合が始まってみないとわからないが、可変しながら戦うところをチャレンジできれば」
─22年に掲げた主体性のあるサッカー、誰が出ても勝てるサッカーというコンセプトの完成度はどうか。
「与えられた時間のなかで、まだまだW杯に向けてはもう少し時間はあるが、コーチ陣ががんばってくれて、選手たちもチャレンジをしてくれた。チームが主体的に、選手たちが主体的に考えて動けるようになった。そうやって話すと、選手が自由にやることが主体的という聞こえ方になるかもしれないが、これはコーチ陣がどうやって戦術をカタールから北中米W杯に攻守ともにレベルアップしていくかということをよく考えてくれて、選手たちにベースのコンセプトと、北中米W杯に向けての戦いのなかで、どういうプレーを表現してほしいかという部分のトレーニングからやっていく再現性のあるものを選手たちに常に与えてくれて、選手たちがまずはコーチが提示してくれたことをやってみようと、でそれが自然と与えられたものが自然とプレーに表れる。でも相手はいろんな対応をしてくるので、そこから自分の判断につなげていくという部分の、チームの形プラス選手たちの判断がすごくいいバランスになってきた。最初の話でいうと、主体的に選手たちは自分たちの意見もコミュニケーションも取りながら、試合の状況に合わせていけるということをやれるようになったという部分では、非常に積み上げがあった3年半かなと思う」
─ゲームキャプテンは吉田選手と遠藤選手がいるが、どうされるか。
「(遠藤)航がキャプテンかなと思っている。記者会見で話すようなことかどうかわからないが、麻也にキャプテンマークを巻いてもらって、試合中にキャプテンマークを(遠藤に)渡してもらうことも考えた。だが、やはりまずはW杯への準備だと思うし、麻也が引退するとは一言も言っていないので。渡すことはしなくてもいいかなと思っている。(明日に考えが)変わっていたら申し訳ないです」
(取材・文 石川祐介)