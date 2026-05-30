広島県被団協の定期総会が開かれ、2021年から務めていた箕牧智之理事長が退任し、後任に原爆資料館元館長の原田浩さんが就任しました。



広島県被団協の定期総会には箕牧智之理事長ら役員が出席しました。



■箕牧智之理事長

「ことしは私たちの団体結成70年という節目の年であります」



会議では、理事長の交代が議案に上げられ、2021年から務めていた箕牧智之さんは体調不良を理由に退任しました。後任には副理事長を務めてきた原爆資料館の元館長・原田浩さんが就任しました。原田さんは6歳のときに被爆。1993年から4年間、原爆資料館の館長を務め、原爆ドームの世界遺産登録などに尽力しました。





■箕牧智之さん「やりきったという気持ちはありませんが、やっぱり健康第一で元気じゃないとできない。（原田さんは）長いこと平和行政に携わってきた人なので、年齢関係なく期待している」■原田浩新理事長「私の後、被爆者がこういったポストに就くのは難しいのではないか。（若い世代に）バトンタッチも頑張っていかないといけない」箕牧さんは顧問に就任。日本被団協の代表委員は当面、続けるとしています。（2026年5月30日放送）