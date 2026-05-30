乃木坂46金川紗耶 1st写真集『好きのグラデーション』より大人の色気漂う黒のランジェリーカット公開

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乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の先行カット第5弾が公開された。

■これまで見せたことのない艶めいた表情に心打たれる一枚

今回解禁となったのは、本写真集での先行カットでは初めてとなるランジェリーカット。大人な色気が漂う黒のランジェリーが、金川の抜群のプロポーションを引き立て、天真爛漫な金川のこれまで見せたことのない艶めいた表情に心打たれる一枚。

華やかな顔立ちに、ヘルシーながらふんわりとした彼女の魅力が凝縮されたカットで、ベッドに横になりながらこちらを見つめる視線に思わずドキッとさせられること間違いなしだ。

撮影：三宮幹史

※メイン写真は通常版の表紙

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

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