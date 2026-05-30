31日午後3時40分に発走

競馬の祭典、G1・日本ダービーは31日、東京芝2400メートルで争われる。30日にJRAから発表された前日最終オッズに、ファンの注目が集まった。

3歳牡馬18頭が集った大一番。前日最終オッズで1番人気に支持されたのは、2冠を狙う皐月賞馬ロブチェン（杉山晴）で2.9倍となった。

2番人気は皐月賞2着のリアライズシリウス（手塚久）で6.2倍。ダービー史上最多7勝目を狙う武豊が騎乗するゴーイントゥスカイ（上原佑）が7.1倍で続き、この3頭が10倍を切るオッズとなった。

C.ルメールが手綱をとるパントルナイーフ（木村）は、皐月賞で14着と大敗しながら10.4倍の4番人気。前日最終オッズを見たX上の競馬ファンからは、様々な声が上がった。

「あちこちのオッズがおかしいんよダービー」

「ダービーのオッズが思ってたのと違いすぎて、どうしたらいいかわからない」

「ダービー現状オッズ9番人気まで10倍台なのえぐい マジわからん」

「前走惨敗のパントルナイーフがこれだけ人気になっているのは『さすがルメール』だな」

「パントルナイーフ4番人気…？ はぁ？？？？？」

「パントルナイーフもアスクエジンバラも、もう少しオッズつくと思ってたんだけどなぁ」

世代最高のタイトルを懸け、31日午後3時40分に運命のゲートが開く。



（THE ANSWER編集部）