日本ダービーのオッズに反響（画像はイメージ）【写真：ロイター】

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31日午後3時40分に発走

　競馬の祭典、G1・日本ダービーは31日、東京芝2400メートルで争われる。30日にJRAから発表された前日最終オッズに、ファンの注目が集まった。

　3歳牡馬18頭が集った大一番。前日最終オッズで1番人気に支持されたのは、2冠を狙う皐月賞馬ロブチェン（杉山晴）で2.9倍となった。

　2番人気は皐月賞2着のリアライズシリウス（手塚久）で6.2倍。ダービー史上最多7勝目を狙う武豊が騎乗するゴーイントゥスカイ（上原佑）が7.1倍で続き、この3頭が10倍を切るオッズとなった。

　C.ルメールが手綱をとるパントルナイーフ（木村）は、皐月賞で14着と大敗しながら10.4倍の4番人気。前日最終オッズを見たX上の競馬ファンからは、様々な声が上がった。

「あちこちのオッズがおかしいんよダービー」
「ダービーのオッズが思ってたのと違いすぎて、どうしたらいいかわからない」
「ダービー現状オッズ9番人気まで10倍台なのえぐい　マジわからん」
「前走惨敗のパントルナイーフがこれだけ人気になっているのは『さすがルメール』だな」
「パントルナイーフ4番人気…？　はぁ？？？？？」
「パントルナイーフもアスクエジンバラも、もう少しオッズつくと思ってたんだけどなぁ」

　世代最高のタイトルを懸け、31日午後3時40分に運命のゲートが開く。

（THE ANSWER編集部）