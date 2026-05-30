管理者の深夜待機を機器が365日代替！ 東海電子「e点呼セルフTypeロボケビー」

記事ポイント 点呼業務を自動化する「e点呼セルフTypeロボケビー」の無償貸出申込ページが2026年1月13日にリニューアルされました導入費用100万円を365日・24時間換算すると1時間あたり約114円という費用対効果の指標が提示されています自動点呼の予備知識がない事業者でも、貸出期間中のサポートを受けながら自社環境で検証できます 点呼業務を自動化する「e点呼セルフTypeロボケビー」の無償貸出申込ページが2026年1月13日にリニューアルされました導入費用100万円を365日・24時間換算すると1時間あたり約114円という費用対効果の指標が提示されています自動点呼の予備知識がない事業者でも、貸出期間中のサポートを受けながら自社環境で検証できます

運送・物流業界では、深夜・早朝の点呼業務が管理者の大きな負担となっています。

東海電子が開発・販売する自動点呼機器「e点呼セルフTypeロボケビー」は、その点呼業務を365日・24時間体制で自動化する点呼ロボットです。

2026年1月13日、同機器の無償貸出専用申込ページがリニューアルされました。

東海電子「e点呼セルフTypeロボケビー」

製品名：e点呼セルフTypeロボケビー提供：東海電子株式会社無償貸出申込ページリニューアル日：2026年1月13日問い合わせ：info@tokai-denshi.co.jp

東海電子は、アルコール検知システム・自動点呼システム・運行管理システムを手がけるメーカーです。

「e点呼セルフTypeロボケビー」は、これまで管理者が担ってきた点呼業務を機器が代替する自動点呼システムで、深夜・早朝を問わず稼働します。

リニューアルされた無償貸出申込ページでは、導入を検討段階の事業者・管理者でも申し込めるサービス内容が整理されています。

無償貸出は導入を前提とせず、自社の現場で効果を検証するための機会として提供されています。

貸出期間中は操作方法や運用面のサポートを受けられるため、自動点呼に関する予備知識がない事業者でも利用できます。

リニューアル後、申込数は増加しており、無償貸出の台数には限りがあります。

「時給114円」で考える費用対効果

導入費用100万円を365日・24時間（年間8,760時間）で割ると、1時間あたりの稼働コストは約114円になります。

深夜・早朝の点呼対応、管理者の待機時間、突発的な呼び出しによる業務中断など、これまで人が対応してきた時間をコストの視点で換算する際の参考指標として示されています。

なお、実際の導入価格は機器構成・オプション・業種・運用方法によって異なります。

無償貸出サービスの申込フロー

リニューアルされた申込ページは、「実際の現場で使えるのか」「投資に見合う効果があるのか」といった検討段階の疑問を解消することを目的に、サービスの位置づけと利用の流れが整理されています。

申込から貸出期間中にかけて、東海電子のサポートチームが操作・運用面を支援します。

特設サイトでは「e点呼セルフTypeロボケビー」の仕様や導入事例が掲載されています。

全国で開催中の実機体験会

東海電子は、業務前自動点呼の実機体験会を全国で開催しています。

会場では「e点呼セルフTypeロボケビー」を実際に操作しながら、自動点呼の仕組みと運用フローを確認できます。

開催スケジュールは東海電子のメディアサイト「transport-safety.jp」に掲載されています。

導入費用100万円・時給換算約114円という指標が示す通り、「e点呼セルフTypeロボケビー」は管理者の深夜・早朝対応や突発的な呼び出しを機器が肩代わりする設計です。

無償貸出サービスを通じて、導入コストを発生させずに自社現場でのパフォーマンスを検証できます。

東海電子「e点呼セルフTypeロボケビー」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無償貸出に申し込める条件はありますか？

A. 導入を前提とせず、検討段階の事業者・管理者でも申し込めます。

貸出期間中は操作方法と運用面のサポートが提供されるため、自動点呼の予備知識がない場合でも利用できます。

Q. 「時給114円」という数値の前提条件は何ですか？

A. 導入費用を100万円と仮定し、365日・24時間（年間8,760時間）で割った場合の1時間あたりのコストとして算出された参考指標です。

実際の導入価格は機器構成・オプション・業種・運用方法によって異なり、詳細は東海電子の問い合わせ窓口から案内されます。

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