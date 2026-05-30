アイスランド代表指揮官は森保監督を称賛、強気発言も「明日の試合で日本の弱点がわかるかも」
あすの試合に向け、意欲をのぞかせた。アイスランド代表は31日に国立競技場で行われる「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」で日本代表と対戦。アルナル・グンラウグソン監督は30日の会見に出席し、「日本代表の試合を分析すること自体が非常に楽しい、喜びに満ちたものだった。明日の試合で責任を全うして、森保(一)監督が作り上げたすばらしい代表選手としっかり戦っていきたい」と意気込みを語った。
アイスランドは31日に日本と、6月10日にアルゼンチンと対戦。ひとつのチームではなく、2チーム制で戦いに臨む。グンラウグソン監督によると、2つに分けた理由は「FIFAのオフィシャルのウインドウから外れて帯同することができなかった」から。それでも10人以上は主力を揃えることができたため、「タフなゲームになる」と自信も垣間見せた。
指揮官は日本も三笘薫が不在であることに触れ、「W杯に出られないことを残念に思っている」と言及。一方、招集された選手のなかでは久保建英に警戒する。「名前を挙げるなら全員を挙げてもいいと思う。それでもソシエダに所属している久保選手の名前を挙げることができる」と名指しした。
戦術的な部分では、フォーメーションにも触れた。「3-4-3のシステムは時として退屈なシステムになることがあるが、森保監督の場合は、非常に滑らかな動きを伴い、選手一人ひとりの強みを生かしたフォーメーションになっている」。可変的に布陣が変わるところも評価し、「そういう試合を観るのはとても楽しい。自分自身もそういうチームが好き」と称えた。
日本の弱点についての質問が及ぶと、「その話はできない」と語らず。「明日の試合を観ていただければ、日本代表の弱点はこういうところだったのだとわかるかもしれない」と述べた。
(取材・文 石川祐介)
指揮官は日本も三笘薫が不在であることに触れ、「W杯に出られないことを残念に思っている」と言及。一方、招集された選手のなかでは久保建英に警戒する。「名前を挙げるなら全員を挙げてもいいと思う。それでもソシエダに所属している久保選手の名前を挙げることができる」と名指しした。
戦術的な部分では、フォーメーションにも触れた。「3-4-3のシステムは時として退屈なシステムになることがあるが、森保監督の場合は、非常に滑らかな動きを伴い、選手一人ひとりの強みを生かしたフォーメーションになっている」。可変的に布陣が変わるところも評価し、「そういう試合を観るのはとても楽しい。自分自身もそういうチームが好き」と称えた。
日本の弱点についての質問が及ぶと、「その話はできない」と語らず。「明日の試合を観ていただければ、日本代表の弱点はこういうところだったのだとわかるかもしれない」と述べた。
(取材・文 石川祐介)