◇東京六大学野球春季リーグ戦最終週 1回戦 早大1―8慶大（2026年5月30日 神宮）

早大・小宮山悟監督は、「秘密兵器」と呼んだ霜結太（2年＝マクレーン高）を「1番・左翼」で起用。初回のリーグ戦初打席で慶大のエース左腕・渡辺和から左中間にぶち込む初打席本塁打（33人目）の快挙を達成した。一気に盛り上がるはずが、その後は打線が沈黙して1―8で大敗した。

米国バージニア州生まれ。1メートル67、75キロの“豆タンク”体形。春の米国遠征では選手兼通訳として活躍した。この日のスタメンにも「学生コーチの方からも思い切って振れと言われていたので、思い切り振ったら飛んでいきました」と笑顔で話した。

体が小さいため、日本の大学で野球をすることを決断。英語の授業が中心の国際教養学部に入学した。「両親から早慶戦はすごいぞと聞かされていました。お客さんもすごいし、逆に集中できました」と話した。

小宮山監督は「打線が機能していなかったので起用した」と説明。序盤に先発の高橋が打ち込まれての大敗に「あす（31日）は早めの継投で何とか、連敗で終われないから」と巻き返しを誓っていた。