100台限定、5点フルセット付きで税込198,00！ BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」

記事ポイント 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で登場約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンがフルセット付属スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色展開、税込198,000円 愛犬と一緒に移動できる電動アシスト自転車「Votani Q3 Pet Custom Edition」が100台限定で登場約35Lの大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル・両立スタンド・3,000円分クーポンがフルセット付属スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色展開、税込198,000円

愛犬との外出を、もっと身近な日常にしてくれる電動アシスト自転車が登場します。

プレミアムe-BikeブランドのBESVが、愛犬と一緒に移動するための特別仕様モデル「Votani Q3 Pet Custom Edition」を100台限定で発売しています。

ペットとの移動に必要な装備をすべてワンパッケージにまとめた、これまでにない一台です。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」





製品名：Votani Q3 Pet Custom Edition価格：198,000円（税込）限定台数：100台カラー：スノーホワイト、グロスブラック、ミルキーベージュ、カッパーゴールド対応ペット：小型犬（〜15kg目安）購入方法：全国の正規取扱店で注文を受け付け発売日：2026年5月20日

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、”おでかけも、いつも一緒に。

“をコンセプトに開発された電動アシスト自転車です。

ペットを運ぶためだけの乗り物ではなく、愛犬を家族として一緒に移動するためのプロダクトとして設計されており、カフェへの移動や公園への散歩、週末の外出など、移動そのものを一緒に過ごす時間として楽しめる仕様になっています。

ベージュ塗装のフレームに茶色のサドル、前輪モーター搭載のスタイリッシュなボディは、ペット同乗用の大型前カゴを装備した状態でも洗練された印象を保ちます。

Votani Q3に標準装備されたフロントサスペンションが走行中の振動を吸収し、愛犬も快適に乗車できる乗り心地を実現しています。

スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色から選択できます。

付属セット内容





ペットとの外出に必要な装備が最初からすべて揃ったフルセット仕様です。

大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・GREEN DOG & CATのクーポン（3,000円分）の5点が同梱されており、追加購入なしでそのまま愛犬との外出に使えます。





OGK × WHATNOTが共同設計した大型バスケットは約35Lの大容量で、ペット用品もまとめて収納できます。

格子状のスチール枠と底面プレートで構成されたしっかりとした固定構造を持ち、サンドベージュのカラーリングはどの車体カラーにも合わせやすい落ち着いたデザインです。





コヨーテブラウンのナイロン生地にメッシュ天面を組み合わせたOGKのペットスリングは、体重15kg目安の小型犬に対応しています。

飛び出し防止用リードフックとバスケット固定用バックルを装備しており、走行中の安定性を確保しています。

スリング単体でも使用できる2WAY仕様で、自転車に乗らない場面でもそのまま使えます。





Votani純正のアップハンドル＆ステムは、約35Lの大型バスケットを安定して装着できる専用設計です。

操作性を損なわずに安定した走行を実現する構造になっています。





黒色スチール製の二本脚構造を持つ両立スタンドは、荷物やペットを乗せた状態でも車体をしっかり安定させます。

駐輪時はもちろん、愛犬の乗せ降ろしの際も安心して使えます。





付属のGREEN DOG & CATクーポンは1,000円OFF券が3枚（合計3,000円分）で、有効期限は2026年12月31日までです。

フードやケア用品など愛犬との日常ケアに使えます。

コラボレーションパートナー





OGKは日本を代表する自転車用品メーカーで、チャイルドシートやバスケットなど安全性と実用性を両立した製品開発に定評があります。

本モデルでは、ペットと荷物を同時に支える軽量かつ高剛性な大型バスケットを担当しています。





WHATNOT（ワットノット）はアウトドア・DIY領域で人気のライフスタイルブランドです。

OGKとの共同設計により、無骨さと洗練さを兼ね備えたバスケットデザインを実現しており、日常使いからアウトドアシーンまで対応しています。





GREEN DOG & CAT（グリーンドッグ＆キャット）は、愛犬・愛猫の健やかな暮らしを支えるペットライフブランドです。

高品質なフードやケア用品を展開しており、本カスタムエディションには購入後の愛犬との暮らしをサポートする3,000円分クーポンが付属しています。

カラーバリエーション





スノーホワイト・グロスブラック・ミルキーベージュ・カッパーゴールドの4色が用意されています。

いずれもサンドベージュのバスケットとの相性が考慮された落ち着いたカラーラインナップで、全国の正規取扱店で注文を受け付けています。

「Votani Q3 Pet Custom Edition」は、電動アシスト自転車・自転車用品・ペットライフの3つの専門領域を組み合わせた100台限定のカスタムエディションです。

Votaniのフロントサスペンションによる振動吸収性能と、OGK・WHATNOTの安全設計、GREEN DOG & CATのクーポンが一体化し、税込198,000円で購入できます。

購入にはフロントチャイルドシートの取り付けができない点、ペットスリング使用時は固定部を必ず使用する点に注意が必要です。

BESV「Votani Q3 Pet Custom Edition」の紹介でした。

よくある質問

Q. 何kg以下の犬が乗れますか？

A. 付属のOGKペットスリングは体重15kgを目安とした小型犬向けの設計です。

対応体重を超える犬への使用は安全上推奨されません。

Q. GREEN DOG & CATのクーポンはいつまで使えますか？

A. 有効期限は2026年12月31日までで、1,000円OFFクーポンが3枚（合計3,000円分）付属しています。

フードやケア用品への利用が可能です。

Q. カスタムパーツのセット内容は変更できますか？

A. カスタムパーツセットの内容変更はできません。

大型バスケット・ペットスリング・アップハンドル＆ステム・両立スタンド・クーポンの5点が固定セットとして提供されます。

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