「うつ病で顔つきや表情」が変化する理由はご存知ですか？【医師監修】

うつ病になると、「顔つきが変わった気がする」「以前より疲れてみえるといわれるようになった」と感じる方が少なくありません。周囲からの何気ない指摘をきっかけに、自身の外見の変化に不安を抱くケースもみられます。

うつ病では、顔の骨格や造形そのものが変化するわけではありませんが、気分の落ち込みや意欲低下、睡眠や体調の乱れといった心身の不調が重なることで、表情や全体の雰囲気に影響が現れることがあります。

本記事では、うつ病で顔つきや表情が変化する理由について解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「うつ病」を発症すると「顔つき」に変化はあるの？表情の特徴も解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

うつ病で顔つきや表情が変化する理由

・和クリニック 院長・精神科／心療内科医・精神保健指定医「泣きたくなったら壁を押せ」著者大人と子どもの双方で、トラウマや愛着障害に心理療法的アプローチを用いる医師。これまでのべ3,000人以上の臨床に携わる。島根大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科に入局、東京警察病院や国立精神神経医療研究センター等を経て、児童精神科外来を3年間、トラウマ専門外来を2年間担当。著書『泣きたくなったら壁を押せ』（サンマーク出版、2026年）では、心理療法のプロセスを物語として描き、私たちの感情の奥にある“適応の物語”をたどった。その視点をともに探る場として、オンラインコミュニティ「しなここメイト」を主宰。cotree顧問医。産業医。日本小児精神神経学会所属。

なぜうつ病で顔つきが変わったように感じるのですか？

うつ病になると、顔の形が変わるわけではありませんが、「顔つきが変わった」と感じられることがあります。

これは、疲労の蓄積や睡眠障害、食欲低下などによる体調変化が重なり、顔色が悪く見えたり、目の下にクマができたりするためです。

また、ぼーっと反応が鈍くなったり、視線が下向きになったりすることで雰囲気が変わり、周囲からは以前と違う顔つきに見えることがあります。

参照：『うつ病チェック』（厚生労働省）

うつ病で表情が変化する理由を教えてください

うつ病では、感情の変化が乏しくなることがあります。気分の落ち込みや、何をしても楽しいと感じられない状態が続くことで、笑顔が減り、無表情に近い状態になります。

さらに、集中力や思考の働きが低下すると、相手の話に反応する余裕がなくなり、表情の変化が少なくなることもあります。

参照：『うつ病チェック』（厚生労働省）

うつ病で化粧や髭剃りなどの身だしなみに配慮できなくなる理由を教えてください

うつ病になると、身だしなみに気を配るための気力やエネルギーが低下します。化粧や髭剃り、服装を整えるといった行為には「起き上がる」「準備する」「鏡の前に立つ」といった複数の行動を伴います。うつ病では、こうした一連の行動そのものが大きな負担に感じられるようになります。

また、興味や喜びの喪失も要因の1つです。「身だしなみを整えても意味がない」「誰に見せるわけでもない」と感じやすくなり、以前は当たり前にできていた行動への関心が薄れます。うつ病で身だしなみに配慮できなくなる状態は、怠けや性格の問題ではなく、病気によって意欲・エネルギー・判断力が低下した結果です。

参照：

『２ うつ病の主な症状と原因』（厚生労働省）

『４ うつ病を防ぐ』（厚生労働省）

編集部まとめ



うつ病によって「顔つきが変わった」「表情が乏しくなった」と感じられることがありますが、顔の形が変化したわけではなく、気分の落ち込みや疲労、意欲低下といった症状によるものです。

うつ病による顔つきや表情の変化は、適切な治療と十分な休養を継続することで、改善が期待できます。外見上の変化のみを切り取って判断するのではなく、背景にある心身の不調に目を向けることが重要です。

顔つきや表情の変化は、心の健康状態を示すサインの可能性があります。気になる変化が続く場合は、早めに医師に相談しましょう。

参考文献

『うつ病』（厚生労働省）

『２ うつ病の主な症状と原因』（厚生労働省）

『３ うつ病の治療と予後』（厚生労働省）

『４ うつ病を防ぐ』（厚生労働省）

『うつ病チェック』（厚生労働省）