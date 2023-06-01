千葉県警柏警察署の男性巡査長がオンラインカジノで賭博をしたとして書類送検され、停職6か月の懲戒処分を受けました。また、松戸警察署の男性巡査長が酒気帯び運転し事故を起こしたとして懲戒免職となりました。

千葉県警柏警察署の男性巡査長（39）は、去年11月から今年2月の間に海外のオンラインカジノサイトで賭博をしたとして、きのう（29日）書類送検されました。

警察によりますと、男性巡査長は消費者金融などから1000万円以上借り、主にバカラやポーカーで一日平均70万円から150万円、あわせておよそ1億円を賭けていたということです。

警察内部からの情報提供で発覚し、聞き取りに対し男性巡査長は「携帯だけで短時間で大勝ちが狙えるからオンラインカジノをやった」と話しているということです。

男性巡査長は停職6か月の懲戒処分を受けましたが、29日付で依願退職しました。

また、松戸警察署の男性巡査長（29）が先月25日、我孫子市内で酒を飲んでバイクを運転していたところ、駐車中の車にぶつかる事故を起こしたとして、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。

「生ビール10杯ぐらい飲んだ」と説明しているということで、29日付で懲戒免職となりました。

千葉県警は「職員に対し、法令の順守を再徹底させるとともに、職務倫理教養を通じた規律の保持に努め、再発防止に取り組んで参ります」などとコメントしています。