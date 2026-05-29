セブンイレブンの“韓国グルメフェア”、第1弾は6．1から！ サムギョプサル丼やチーズキンパなど登場
「セブンイレブン」は、6月1日（月）〜6月7日（日）の期間、本場韓国の人気グルメを集めた「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」第1弾を、全国の店舗で開催する。
【写真】キンパやビビンバおむすびも！ “旨辛”商品ラインナップ一覧
■“旨辛の深み”がテーマ
今回開催される「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」は、“旨辛の深み”をテーマに、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結するフェア。
第1弾では、「ピリッと旨辛 ビビンバおむすび」や「旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび」、「チーズキンパ 5巻」など、手軽に楽しめる韓国風メニューを展開。コチュジャンを使った旨辛でやみつきな味わいが楽しめるラインナップとなっている。
また、「旨辛コチュジャン サムギョプサル丼（もち麦）」や「旅するCAFE BOX 旨辛チーズタッカルビ」といった本格惣菜メニューも用意。加えて、韓国で人気のロゼクリームとヤンニョムチキンとハニーバターチキンを組み合わせた「ロゼクリーム焼きパスタ＆2種の韓国チキン」もそろう。
さらに、ワンハンドで手軽に食べられ「ハンドDELI とろーりチーズチヂミ」や「お店で揚げた プルコギパン」のほか、冷凍食品としてプリッとしたイイダコの食感が楽しめる「セブンプレミアム チュクミ」が展開される。
【写真】キンパやビビンバおむすびも！ “旨辛”商品ラインナップ一覧
■“旨辛の深み”がテーマ
今回開催される「マシッソ！韓国イチ推しグルメ」は、“旨辛の深み”をテーマに、本場韓国のトレンドグルメ全17品が集結するフェア。
第1弾では、「ピリッと旨辛 ビビンバおむすび」や「旨辛ソースと焼豚の韓国式そばめしおむすび」、「チーズキンパ 5巻」など、手軽に楽しめる韓国風メニューを展開。コチュジャンを使った旨辛でやみつきな味わいが楽しめるラインナップとなっている。
さらに、ワンハンドで手軽に食べられ「ハンドDELI とろーりチーズチヂミ」や「お店で揚げた プルコギパン」のほか、冷凍食品としてプリッとしたイイダコの食感が楽しめる「セブンプレミアム チュクミ」が展開される。