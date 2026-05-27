2大会ぶり2回目の出場…パナマ代表がW杯メンバー26名を発表！
パナマサッカー連盟は26日、FIFAワールドカップ2026に臨むパナマ代表メンバー26名を発表した。
2018年大会以来、2回目のW杯出場となるパナマ代表はグループLに入り、グループステージでは6月17日にガーナ代表と、23日にクロアチア代表と、27日にイングランド代表と対戦する予定となっている。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
オーランド・モスケラ（アル・フェイハ／サウジアラビア）
ルイス・メヒア（クルブ・ナシオナル／ウルグアイ）
セサル・サムディオ（CDマラトン／ホンジュラス）
▼DF
セサル・ブラックマン（スロヴァン・ブラチスラヴァ／スロバキア）
ホルヘ・グティエレス（デポルティボ・ラグアイラ／ベネズエラ）
アミル・ムリージョ（ベシクタシュ／トルコ）
フィデル・エスコバル（デポルティーボ・サプリサ／コスタリカ）
アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ／オーストリア）
エドガルド・ファリーニャ（パリ・ニジニ・ノヴゴロド／ロシア）
ホセ・コルドバ（ノリッジ／イングランド）
エリック・デイヴィス（プラサ・アマドル）
ジオバニー・ラモス（アカデミア・プエルト・カベロ／ベネズエラ）
ロデリック・ミラー（トゥラン・トヴズ／アゼルバイジャン）
▼MF
アニバル・ゴドイ（サンディエゴ／アメリカ）
アダルベルト・カラスキージャ（UNAMプーマス／メキシコ）
カルロス・ハーベイ（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
クリスティアン・マルティネス（ハポエル・イロニ・キリヤット・シュモナ／イスラエル）
ホセ・ルイス・ロドリゲス（フアレス／メキシコ）
セサル・ヤニス（コブレサル／チリ）
ジョエル・バルセナス（マサトラン／メキシコ）
アルベルト・キンテロ（プラサ・アマドル）
アザリアス・ロンドニョ（ウニベルシダ・カトリカ／チリ）
▼FW
イスマエル・ディアス（クラブ・レオン／メキシコ）
セシリオ・ウォーターマン（ウニベルシダ・デ・コンセプシオン／チリ）
ホセ・ファハルド（ウニベルシダ・カトリカ／チリ）
トマス・ロドリゲス（デポルティーボ・サプリサ／コスタリカ）
2018年大会以来、2回目のW杯出場となるパナマ代表はグループLに入り、グループステージでは6月17日にガーナ代表と、23日にクロアチア代表と、27日にイングランド代表と対戦する予定となっている。
発表されたW杯メンバー26名は以下の通り。
▼GK
オーランド・モスケラ（アル・フェイハ／サウジアラビア）
ルイス・メヒア（クルブ・ナシオナル／ウルグアイ）
セサル・サムディオ（CDマラトン／ホンジュラス）
セサル・ブラックマン（スロヴァン・ブラチスラヴァ／スロバキア）
ホルヘ・グティエレス（デポルティボ・ラグアイラ／ベネズエラ）
アミル・ムリージョ（ベシクタシュ／トルコ）
フィデル・エスコバル（デポルティーボ・サプリサ／コスタリカ）
アンドレス・アンドラーデ（LASKリンツ／オーストリア）
エドガルド・ファリーニャ（パリ・ニジニ・ノヴゴロド／ロシア）
ホセ・コルドバ（ノリッジ／イングランド）
エリック・デイヴィス（プラサ・アマドル）
ジオバニー・ラモス（アカデミア・プエルト・カベロ／ベネズエラ）
ロデリック・ミラー（トゥラン・トヴズ／アゼルバイジャン）
▼MF
アニバル・ゴドイ（サンディエゴ／アメリカ）
アダルベルト・カラスキージャ（UNAMプーマス／メキシコ）
カルロス・ハーベイ（ミネソタ・ユナイテッド／アメリカ）
クリスティアン・マルティネス（ハポエル・イロニ・キリヤット・シュモナ／イスラエル）
ホセ・ルイス・ロドリゲス（フアレス／メキシコ）
セサル・ヤニス（コブレサル／チリ）
ジョエル・バルセナス（マサトラン／メキシコ）
アルベルト・キンテロ（プラサ・アマドル）
アザリアス・ロンドニョ（ウニベルシダ・カトリカ／チリ）
▼FW
イスマエル・ディアス（クラブ・レオン／メキシコ）
セシリオ・ウォーターマン（ウニベルシダ・デ・コンセプシオン／チリ）
ホセ・ファハルド（ウニベルシダ・カトリカ／チリ）
トマス・ロドリゲス（デポルティーボ・サプリサ／コスタリカ）