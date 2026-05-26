『夫婦別姓刑事』ついに結婚がバレた…最後の捜査は6人の容疑者【第7話あらすじ】
俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜 後9：00）の第7話が26日に放送される中、場面カットとあらすじが公開された。
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
■第7話あらすじ
ついに結婚していることがバレてしまった四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）。刑事課の一同は、まるで２人の異動が決まったかのようにねぎらいの言葉をかける。ただ１人、失意の池田絆（中村海人）を除いてまるでお祝いごとのように扱われ戸惑いを隠せない２人。その時、大きな事件を知らせる無線が！「２人の最後の捜査をみんなで見届けよう」と一同は「さよなら捜査」へと飛び出していく・・・
現場へと向かう道すがら、誠と明日香はバディとしての日々を語り合う。これが最後の捜査かもしれない…と実感が湧き、妙なテンションになる誠。
被害者は、マンションの住人。気難しい人物として、多くの住人から厄介者扱いされていた。
刑事課の面々はそれぞれ手分けしてマンションの住人から話を聞く。誠と明日香は事件を解決し、バディとしての有終の美を飾ることができるのか…？
【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗
本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、コメディーと考察要素が交錯するミステリードラマ。
舞台は東京・中野区にある沼袋警察署。通行人同士のけんかやご近所トラブルから、窃盗・詐欺事件まで、大小さまざまな事件を扱う地域密着型の警察署。その刑事課に所属するのが、名バディ刑事・四方田誠（よもだ・まこと／佐藤）と鈴木明日香（すずき・あすか／橋本）だ。抜群のコンビネーションで事件を解決していく２人だが、実は誰にも言えない秘密を抱えている。それは、２人が“夫婦”であることだ。
ついに結婚していることがバレてしまった四方田誠（佐藤二朗）と鈴木明日香（橋本愛）。刑事課の一同は、まるで２人の異動が決まったかのようにねぎらいの言葉をかける。ただ１人、失意の池田絆（中村海人）を除いてまるでお祝いごとのように扱われ戸惑いを隠せない２人。その時、大きな事件を知らせる無線が！「２人の最後の捜査をみんなで見届けよう」と一同は「さよなら捜査」へと飛び出していく・・・
現場へと向かう道すがら、誠と明日香はバディとしての日々を語り合う。これが最後の捜査かもしれない…と実感が湧き、妙なテンションになる誠。
被害者は、マンションの住人。気難しい人物として、多くの住人から厄介者扱いされていた。
刑事課の面々はそれぞれ手分けしてマンションの住人から話を聞く。誠と明日香は事件を解決し、バディとしての有終の美を飾ることができるのか…？