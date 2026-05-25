【風、薫る 第42回あらすじ】重傷男性が病院へ運ばれてくる りん・直美は手術介助に
【モデルプレス＝2026/05/25】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第42話が、5月26日に放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。
そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第42話／5月26日（火）放送
千佳子の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りん（見上愛）や直美（上坂樹里）たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。
そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになるが…。
（modelpress編集部）
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