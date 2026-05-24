3児の母・近藤千尋、家族ディズニー満喫で夫・ジャンポケ太田博久との2ショット公開「微笑ましい写真」「仲良し夫婦」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの近藤千尋が5月24日、自身のInstagramを更新。家族でのお出かけ写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳3児の母モデル「ほっこり」と話題の芸人夫とのラブラブショット
近藤は「Disney 。ジュディの帽子get 笑笑」などとつづり、ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との2ショットや子ども達と、「シュガーラッシュ」のモニュメントの前で撮った記念写真などを公開した。太田との記念写真は、「ズートピア」に登場するキャラクター、ジュディの帽子を被った近藤と、カメラに笑顔を見せる太田の微笑ましい夫婦ショットとなっている。
この投稿に「微笑ましいですね」「仲良し夫婦」「ほっこりする写真です」「子ども達も楽しそう」「家族でディズニーなんて素敵」「こっちも幸せな気持ちになりました」「太田さんの笑顔も好き」など反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「ほっこり」と話題の芸人夫とのラブラブショット
◆近藤千尋、家族ディズニーで夫との2ショット公開
近藤は「Disney 。ジュディの帽子get 笑笑」などとつづり、ディズニーリゾートでの写真を複数枚投稿。夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久との2ショットや子ども達と、「シュガーラッシュ」のモニュメントの前で撮った記念写真などを公開した。太田との記念写真は、「ズートピア」に登場するキャラクター、ジュディの帽子を被った近藤と、カメラに笑顔を見せる太田の微笑ましい夫婦ショットとなっている。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に「微笑ましいですね」「仲良し夫婦」「ほっこりする写真です」「子ども達も楽しそう」「家族でディズニーなんて素敵」「こっちも幸せな気持ちになりました」「太田さんの笑顔も好き」など反響が寄せられている。
近藤は太田と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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