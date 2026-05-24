アトレティコ・マドリードではFWフリアン・アルバレス、クラブのレジェンド的存在として今季までチームを支えてきたアントワーヌ・グリーズマンがいることもあり、スタメンから外れることも少なくなかった大型FWアレクサンデル・セルロート。



しかし、その得点力は見逃せない。昨季は全コンペティション合わせて24ゴールを奪っていたが、今季はリーグ戦で13ゴール、チャンピオンズリーグで6ゴール、スーペルコパで1ゴールの計20ゴールを記録。2シーズン続けて20ゴールに乗せることになり、スペイン『as』もその得点力を称賛する。





限られた時間で結果を出しているのも印象的で、90分あたりのゴール数0.59はアルバレス（0.47）、グリーズマン（0.41）を上回る。セルロートはノルウェー代表の選手であり、2026W杯のメンバーにも入っている。ただ、ノルウェーではマンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドが絶対のエースだ。クラブでも代表でも1番手になりきれないところはあるが、スーパーサブにもなれるのがセルロートの強みでもある。今季アトレティコでも90分平均4.37回のデュエルに勝利していて、195cmのサイズは相手DFの脅威となる。W杯でもハーランドとの巨人2トップを形成する時間帯があるはずで、過小評価してはならないFWだ。