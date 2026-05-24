降格すれば英サッカー界で1974年以来の衝撃か…トッテナム指揮官は最終節を「クラブの未来」がかかる決勝と位置付け
トッテナムはきょう24日、プレミアリーグ最終節でエバートンと対戦する。降格圏まで2ポイント差の瀬戸際に立たされているなか、『BBC』は「もし降格すればこの世代における最大の降格となるだろう」と伝えている。
昨季も残留圏ワーストの17位に終わったトッテナムだが、トーマス・フランク新監督を迎えた今季も上位に入ることができず次第に低迷。2月には5連敗を喫するなど特に年明けは勝利から遠ざかり、4月18日にようやく2026年のリーグ戦初勝利を収めた。
それでも浮上することはできず、最終節を残すのみになった現在は降格圏まで2ポイント差の17位に位置。得失点差の関係で引き分け以上で残留が確実になる一方、トッテナムが敗れて18位のウエスト・ハムがリーズに勝利すると順位が逆転し、トッテナムが1976-1977年以来のトップリーグからの降格となる。
いわゆるビッグ6勢ではマンチェスター・シティが2000-2001シーズンにプレミアリーグから降格したが、当時は現在ほどの強豪ではなかった。1987-88シーズンに当時の国内トップリーグから降格したチェルシーも同様だった。
クラブ規模が拡大する現代においてトッテナムのようなビッグクラブが降格することになればサッカー界に衝撃が走るニュースになり、BBCはその衝撃は「1974年にマンチェスター・ユナイテッドが旧2部に降格して以来かもしれない」と伝えている。マンチェスター・Uが前回2部に降格した1973-74シーズンもその前の数年は中位が続いていたものの、1937-38シーズン以来の2部を戦うことになったため衝撃は大きかった模様だ。
ロベルト・デ・ゼルビ監督は決戦を前にした記者会見で、昨季は苦しみながらもUEFAヨーロッパリーグを優勝したことに絡めてエバート戦を「決勝」と位置付けた。その上で「明日はトロフィーがないし優勝ボーナスもない。トロフィーや優勝ボーナスよりも大事なもの、クラブの未来がある」と続けて必勝を誓った。
昨季も残留圏ワーストの17位に終わったトッテナムだが、トーマス・フランク新監督を迎えた今季も上位に入ることができず次第に低迷。2月には5連敗を喫するなど特に年明けは勝利から遠ざかり、4月18日にようやく2026年のリーグ戦初勝利を収めた。
いわゆるビッグ6勢ではマンチェスター・シティが2000-2001シーズンにプレミアリーグから降格したが、当時は現在ほどの強豪ではなかった。1987-88シーズンに当時の国内トップリーグから降格したチェルシーも同様だった。
クラブ規模が拡大する現代においてトッテナムのようなビッグクラブが降格することになればサッカー界に衝撃が走るニュースになり、BBCはその衝撃は「1974年にマンチェスター・ユナイテッドが旧2部に降格して以来かもしれない」と伝えている。マンチェスター・Uが前回2部に降格した1973-74シーズンもその前の数年は中位が続いていたものの、1937-38シーズン以来の2部を戦うことになったため衝撃は大きかった模様だ。
ロベルト・デ・ゼルビ監督は決戦を前にした記者会見で、昨季は苦しみながらもUEFAヨーロッパリーグを優勝したことに絡めてエバート戦を「決勝」と位置付けた。その上で「明日はトロフィーがないし優勝ボーナスもない。トロフィーや優勝ボーナスよりも大事なもの、クラブの未来がある」と続けて必勝を誓った。