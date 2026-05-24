「出て行け」“不可解な欠場”が物議の日本代表DF、１年で電撃放出の可能性…名門ファンの怒りは収まらず「二度と出場させるな」「仕事を放棄するとは」
板倉滉と冨安健洋の日本代表コンビが所属するオランダの名門アヤックスは５月21日、カンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフ準決勝でフローニンヘンと対戦し、２−０で勝利を収めた。
この一戦を欠場した板倉が批判を浴びている。オスカル・ガルシア監督から明確な欠場理由が語られないなか、現地では、ワールドカップを優先して、プレーオフに出場しないのではないかという報道が後を絶たない。
こうした状況を受けて、オランダメディア『Soccernews』は「アヤックスの２選手は、フローニンヘン戦での協力を拒否したため、即座に移籍リストに載せられた」と題した記事を掲載。ファンの怒りの声を紹介した。
「トミヤスに関しては、長い怪我のせいでワールドカップ出場を逃すかもしれないという不安は理解できる。しかし、シュタロとイタクラに関しては、単に仕事を放棄しているとしか思えない。それは売却の理由になる」
「理由にはならない。彼はアヤックスと契約しているのだから、コンディションが良ければ出場できるはずだ」
「仕事を放棄しているだと！一番高い移籍金で買った選手が、一番大事な時に結果を出せないなんて。二度と出場させるな。出て行け」
記事は、「シュタロやイタクラのような選手が実際に移籍リストに載せられる可能性も否定できない」と続けている。
昨夏にボルシアMGから加入した29歳のDFは、１年で電撃退団となるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
この一戦を欠場した板倉が批判を浴びている。オスカル・ガルシア監督から明確な欠場理由が語られないなか、現地では、ワールドカップを優先して、プレーオフに出場しないのではないかという報道が後を絶たない。
「トミヤスに関しては、長い怪我のせいでワールドカップ出場を逃すかもしれないという不安は理解できる。しかし、シュタロとイタクラに関しては、単に仕事を放棄しているとしか思えない。それは売却の理由になる」
「理由にはならない。彼はアヤックスと契約しているのだから、コンディションが良ければ出場できるはずだ」
「仕事を放棄しているだと！一番高い移籍金で買った選手が、一番大事な時に結果を出せないなんて。二度と出場させるな。出て行け」
記事は、「シュタロやイタクラのような選手が実際に移籍リストに載せられる可能性も否定できない」と続けている。
昨夏にボルシアMGから加入した29歳のDFは、１年で電撃退団となるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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