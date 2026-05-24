「覚醒してる」「めちゃくちゃ上手い」絶妙ループ弾で７戦９発！名門を２冠に導いた日本人FWが英雄に！三笘の代役として期待高まる「日本で最も仕上がっている」「代表でもシャドーで見たい」
前田大然と旗手怜央が所属する名門セルティックは現地５月23日に開催されたスコティッシュカップの決勝で、２部のダンファームリンとハムデン・パークで対戦。３−１で快勝し、５連覇を飾ったリーグ戦に続いて２冠を達成した。
CFで先発出場した前田はこの試合でも躍動。スコアレスで迎えた19分には、ロングボールに反応し、巧みな抜け出しから見事なループシュートを決めてみせた。
これで７試合連続ゴール。７戦９発という絶好調ぶりにファンも驚嘆。インターネット上では次のような声が続々と上がった。
「覚醒してるやん」
「前田大然のループ、思ったより冷静でめちゃくちゃ上手かった」
「これだけ好調な前田、代表でもシャドーで見てみたいですね。代表でも覚醒すれば最高」
「最近ゴールのバリエーションすごいな」
「こんなループシュート決めれちゃうんだすげ〜な！」
「今日本で最も仕上がっているサムライ」
「セルティックの英雄すぎるわ」
「このゴールで彼はセルティックの伝説となった。永遠に」
「この舞台で決める大然さすがすぎ、鳥肌立った」
「おしゃれループは痺れる」
「フィニッシュやばい！」
リーグ戦でも劇的な決勝ゴールで逆転優勝の立役者となった前田。28歳の“英雄”は、怪我でワールドカップに出られない三笘薫の代役としての期待する声も高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然が決勝で決めた超絶ループ弾
CFで先発出場した前田はこの試合でも躍動。スコアレスで迎えた19分には、ロングボールに反応し、巧みな抜け出しから見事なループシュートを決めてみせた。
「覚醒してるやん」
「前田大然のループ、思ったより冷静でめちゃくちゃ上手かった」
「これだけ好調な前田、代表でもシャドーで見てみたいですね。代表でも覚醒すれば最高」
「最近ゴールのバリエーションすごいな」
「こんなループシュート決めれちゃうんだすげ〜な！」
「今日本で最も仕上がっているサムライ」
「セルティックの英雄すぎるわ」
「このゴールで彼はセルティックの伝説となった。永遠に」
「この舞台で決める大然さすがすぎ、鳥肌立った」
「おしゃれループは痺れる」
「フィニッシュやばい！」
リーグ戦でも劇的な決勝ゴールで逆転優勝の立役者となった前田。28歳の“英雄”は、怪我でワールドカップに出られない三笘薫の代役としての期待する声も高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】前田大然が決勝で決めた超絶ループ弾