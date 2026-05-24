「覚醒してる」「めちゃくちゃ上手い」絶妙ループ弾で７戦９発！名門を２冠に導いた日本人FWが英雄に！三笘の代役として期待高まる「日本で最も仕上がっている」「代表でもシャドーで見たい」

「覚醒してる」「めちゃくちゃ上手い」絶妙ループ弾で７戦９発！名門を２冠に導いた日本人FWが英雄に！三笘の代役として期待高まる「日本で最も仕上がっている」「代表でもシャドーで見たい」