インテルDFバストーニ獲得は“99%”消滅？ バルセロナはアーセナルからポルトへ渡った26歳DFにターゲット変更か
バルセロナは今夏の移籍市場でディフェンダーとストライカーの獲得を目指しており、様々な選手の名前が浮上しているが、新たな獲得候補が挙がっているようだ。スペイン『SPORT』が報じている。
バルセロナはインテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニを今夏のターゲットにしていたが、スペインのサッカージャーナリストであるマッテオ・モレット氏によると、バストーニへの関心は完全に冷めつつある模様で、「バストーニの件は100％消滅したわけではないが、99％はなくなったと言える」と伝えている。
昨夏アーセナルからポルトへレンタル移籍した同選手は、今シーズン公式戦39試合に出場し、リーグ優勝に貢献した。そして今夏ポルトは買取条項を行使し、完全移籍に移行。同選手と2030年6月までの契約を締結し、契約解除金は7000万ユーロに設定されている。
まだ色々な選択肢を探している段階で、交渉等は行っていないが、バルセロナは今シーズンを通してキヴィオルをスカウティングしてきた模様。CBだけではなく、左SBもこなせる同選手は「手頃で適応性の高い代替品」として注目され始めたようだ。
現在の優先順位はストライカーの獲得だというが、バルセロナの今夏のCB補強の動きに注目だ。