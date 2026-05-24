2026W杯でも優勝候補の一角に挙げられるフランス代表にとって、国内とチャンピオンズリーグで抜群のパフォーマンスを見せているパリ・サンジェルマンの戦い方は参考になるだろう。



ルイス・エンリケ率いるパリでは、攻守両面の組織力が絶賛されている。クラブと代表の戦いに違いがあるとはいえ、代表もパリの戦いを1つのモデルにすべきかもしれない。



仏『RMC Sport』によると、パリの中心選手であるフランス代表FWウスマン・デンベレは、W杯でも全員でハードワークする必要があると語る。





「W杯で優勝したいなら、組織としてプレイし、組織として守備をしないといけない。W杯で勝つにはそれしかない」「代表では監督（デシャン）から自由を与えられている。右ウイングが僕でもオリーセでも、監督はポジションに固執しすぎないようにと言ってくれる。右サイドでもセンターでも、自分の強みを発揮しようとしている。選手たちとコミュニケーションを取りながら、ポジションを変えようとしている。一分後にはそこにキリアン、二分後にはそこにオリーセといった具合にね」エンリケの下でプレイしているデンベレはハードワークの重要性を理解しており、パリでの生活で大きく変わった選手の一人だ。ただ、代表の最前線に君臨するレアル・マドリードFWキリアン・ムバッペはそこまで守備が得意ではない。このあたりのバランスをどう取っていくのか、デシャンとしては悩ましいところだ。