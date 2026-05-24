「またアジア人飛ばし」今度はプレミア昇格貢献の25歳日本人が被害に…韓国メディアもクローズアップ。明らかに不自然、許せない話だ
明らかに不自然だ。
現地５月23日に開催されたプレミアリーグ昇格プレーオフ決勝で、平河悠を擁するハルが、ミドルスブラと聖地ウェンブリーで対戦。長らくスコアレスで迎えた90＋５分、左サイドを突破した平河悠がクロスを送り込むと、GKが弾き、そのこぼれ球を詰めたオリバー・マクバーニーが決勝点を挙げ、１−０で激戦を制した。
試合後のセレモニー。９年ぶりの１部復帰に歓喜するハルの選手たちが、１人ずつトロフィーリフトする様子が生中継されたのだが、平河の番になったところで、なぜか突然違う映像にスイッチ。今年１月に同カテゴリーのブリストルから、レンタルで加入した25歳の表情は映し出されなかった。
このような“アジア人飛ばし”は、今回が初めてではない。過去にはパク・チソン、香川真司、岡崎慎司、南野拓実、遠藤航らが同様の扱いを受けており、偶然で片付けることはできない。
多くのファンがSNSを通じて怒りの声を上げるなか、韓国メディア『OSEN』も「また『アジアン・パッシング』と疑われる人種差別的行為...ヒラカワがトロフィーを掲げる瞬間、カメラがサッと切り替わる」と題した記事を掲載。次のように伝えている。
「問題の場面は表彰式で起きた。日本人ウインガーがトロフィーを掲げようとした瞬間、中継画面が突然別のアングルに切り替わった。肝心のヒラカワがトロフィーを頭上に掲げる場面は、映されなかった。サッカーファンの間では、再び『アジアン・パッシング』論争が巻き起こっている。
アジア人選手たちの象徴的な瞬間の度に、似たような場面が繰り返されるという点で、ファンが敏感に反応するのも無理はない。ヒラカワは、この日のハル昇格の主役の１人だった。プレミアリーグ復帰という歴史的な瞬間、トロフィーを掲げるシーンは誰にとっても特別なものだ」
祝福に水を差す、許せない話である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なぜ映さない！歓喜のトロフィーリフト。平河の番になると…
現地５月23日に開催されたプレミアリーグ昇格プレーオフ決勝で、平河悠を擁するハルが、ミドルスブラと聖地ウェンブリーで対戦。長らくスコアレスで迎えた90＋５分、左サイドを突破した平河悠がクロスを送り込むと、GKが弾き、そのこぼれ球を詰めたオリバー・マクバーニーが決勝点を挙げ、１−０で激戦を制した。
試合後のセレモニー。９年ぶりの１部復帰に歓喜するハルの選手たちが、１人ずつトロフィーリフトする様子が生中継されたのだが、平河の番になったところで、なぜか突然違う映像にスイッチ。今年１月に同カテゴリーのブリストルから、レンタルで加入した25歳の表情は映し出されなかった。
多くのファンがSNSを通じて怒りの声を上げるなか、韓国メディア『OSEN』も「また『アジアン・パッシング』と疑われる人種差別的行為...ヒラカワがトロフィーを掲げる瞬間、カメラがサッと切り替わる」と題した記事を掲載。次のように伝えている。
「問題の場面は表彰式で起きた。日本人ウインガーがトロフィーを掲げようとした瞬間、中継画面が突然別のアングルに切り替わった。肝心のヒラカワがトロフィーを頭上に掲げる場面は、映されなかった。サッカーファンの間では、再び『アジアン・パッシング』論争が巻き起こっている。
アジア人選手たちの象徴的な瞬間の度に、似たような場面が繰り返されるという点で、ファンが敏感に反応するのも無理はない。ヒラカワは、この日のハル昇格の主役の１人だった。プレミアリーグ復帰という歴史的な瞬間、トロフィーを掲げるシーンは誰にとっても特別なものだ」
祝福に水を差す、許せない話である。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】なぜ映さない！歓喜のトロフィーリフト。平河の番になると…