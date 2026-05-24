「残留しないと思う」W杯メンバー入りを果たした日本代表戦士の去就は？ 現地記者は退団を有力視「ここ数週間で愛情は深まっていない」
アヤックスの日本代表DF冨安健洋の去就について、オランダメディア『VP』が報じ、現地記者の見解を伝えた。
現在、オランダの強豪アヤックスでプレーする冨安について、同メディアは「アヤックスの冬の移籍選手の退団は間近か？『彼は残留しないと思う』」と題した記事を掲載。契約が６月末で満了を迎えるなか、クラブに残る可能性は低いとの見方が示された。
記事内では、オランダ『Voetbal International』でアヤックスの番記者を務めるレンティン・グーディク氏のコメントを紹介。「トミヤスの残留の可能性は残されているが、近い将来に長期滞在するとは考えにくい。ここ２試合は全く出場しておらず、フローニンゲン戦でも10分間だけ出場しただけだ」と語り、現状の起用状況を踏まえて厳しい見通しを示している。
さらに、「もし彼が愛され、全試合に出場し、非常に高く評価され、人生最高の時を過ごしているとしたら、（クラブは）多少の金銭的な損失を覚悟してでも、アヤックスに残すことに前向きになるかもしれない」と発言。ただ、「ここ数週間でその愛情はそれほど深まっていないので、彼が長く残るとは思えない」とも伝えた。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップの日本代表メンバーにも選出された冨安。今シーズン、アヤックスでは８試合に出場しているものの先発はわずか２試合のみとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
現在、オランダの強豪アヤックスでプレーする冨安について、同メディアは「アヤックスの冬の移籍選手の退団は間近か？『彼は残留しないと思う』」と題した記事を掲載。契約が６月末で満了を迎えるなか、クラブに残る可能性は低いとの見方が示された。
記事内では、オランダ『Voetbal International』でアヤックスの番記者を務めるレンティン・グーディク氏のコメントを紹介。「トミヤスの残留の可能性は残されているが、近い将来に長期滞在するとは考えにくい。ここ２試合は全く出場しておらず、フローニンゲン戦でも10分間だけ出場しただけだ」と語り、現状の起用状況を踏まえて厳しい見通しを示している。
さらに、「もし彼が愛され、全試合に出場し、非常に高く評価され、人生最高の時を過ごしているとしたら、（クラブは）多少の金銭的な損失を覚悟してでも、アヤックスに残すことに前向きになるかもしれない」と発言。ただ、「ここ数週間でその愛情はそれほど深まっていないので、彼が長く残るとは思えない」とも伝えた。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップの日本代表メンバーにも選出された冨安。今シーズン、アヤックスでは８試合に出場しているものの先発はわずか２試合のみとなっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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