【豊臣兄弟！ 第20話】信長に死罪言い渡された秀吉、九死に一生得る
【モデルプレス＝2026/05/24】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第20話が5月24日に放送される。
【写真】「豊臣兄弟！」出演した有名サッカー選手の兄
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。九死に一生を得た秀吉と小一郎は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。
（modelpress編集部）
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◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」
大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。歴史にif（もしも）はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント。主人公・小一郎（のちの秀長）を仲野、その兄で藤吉郎（のちの天下人・豊臣秀吉）を池松壮亮が演じる。
◆「豊臣兄弟！」第20話あらすじ
信長（小栗旬）は、上杉攻めから離脱し勝手に帰国した秀吉に激怒。蟄居のうえ、死罪に処すと申し渡す。羽柴家一同が助命嘆願に奔走する中、松永久秀（竹中直人）が再び裏切ったという知らせが入る。九死に一生を得た秀吉と小一郎は久秀との談判に臨み、唯一無二の茶器・平蜘蛛を渡せば謀反は不問にするという信長の意向を伝える。だが破格の条件にもかかわらず、久秀はなぜか応じないと言い張る。
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