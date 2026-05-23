「楽天−ロッテ」（２３日、楽天モバイル最強パーク）

「ラブライブ！シリーズ」×パ・リーグ６球団スペシャルコラボ第３弾の一環で声優の大西亜玖璃（「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」上原歩夢役）と相良茉優（同中須かすみ役）が試合前、セレモニアルピッチに臨んだ。並んでマウンドに上がった２人は同時に投球。大西のボールは山なりながらワンバウンドで捕手のミットへ。相良は一塁側方向に引っかけてしまい「うわーっ！」と悲鳴をあげた。

登板後、大西は「終わってみればあっという間でした。緊張してワンバウンドになってしまいましたが、まっすぐ投げられたので、初めてのセレモニアルピッチにしてはよく頑張ったかなと思います。今回のご縁をいただいて、ファンの皆さんと一緒に応援できることがありがたいですし、選手の皆さんが自分らしい試合をできることを祈っています。応援しています！」とコメント。相良は「やらかしましたね〜！練習では５回に１回くらい良い球が投げられていたのですが、球が抜けることが多かったので、抜けないようにと思いすぎたら引っかかってしまいました。後悔が残りますが、また機会があれば頑張りたいと思います」とコメントした。