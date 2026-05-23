夏らしいオレンジが今っぽ♡ むっちりぷるんな【たわわLIP】メイク講座
恋にあれこれ駆け引きは必要だけど、メイクで引き寄せるなら小細工不要な一点勝負でいけちゃう♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、夏らしい色っぽさをまとえる「たわわリップ」メイクをご紹介します。視線が止まる“沼らせ”ポイントを作るだけで、気になるカレも沼落ち確定！
むっちりぷるんなたわわLIP
くちびるに一点集中！
存在そのものが色っぽ♡ ともいえるフェティッシュな沼パーツといえば唇。ここでは、いかにもな赤リップではなく、夏らしいオレンジでヘルシーさもまとわせて。
主役パーツ以外は、ツヤ肌の延長みたいなさりげない陰影と血色を仕込んでシームレスに。
USE ITEM
【A】YSL ラブヌード リップ シェイパー 105 4,840円／イヴ・サンローラン・ボーテ
▶︎オレンジより少し濃いテラコッタで輪郭をしっかり強調。
【B】プラダ リフレクション リキッド バーム グロス O281 5,940円／プラダ ビューティ
▶︎鮮やかでジューシーな夏っぽオレンジ。
OTHER ITEM
【C】リッド インプレッション リクイド アイシャドウ 01 4,180円／RMK Division
▶︎ソフトマットなトープで陰影作り。
【D】ケイト メロウブラウンアイズ BR-10 1,320円（編集部調べ）／カネボウ化粧品
▶︎赤みでも黄みでもない、クールなグレージュブラウン。
【E】ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233 6,160円／NARS JAPAN
▶︎スポットライトを浴びたようなまばゆい輝き。
【F】同 ルミナイジングブラッシュ 04858 6,490円／NARS JAPAN
▶︎ピーチみを帯びたツヤほっぺに仕上げるチーライト。
How to▷オレンジグロスをたっぷりとON
How to リップ
Aで本来の輪郭より少し大きくガイドをとり、Bをたっぷりと全体に、さらに引いたラインの上までしっかりと塗り広げる。
How to アイ
目元はCをベースとして上まぶた全体に仕込んでおく。D-1を上下まぶたに、D-2＆3を混ぜたカラーで目尻と涙袋の下にうっすらラインを引く。
How to ハイライト
Eを鼻根や鼻先、Cゾーンや眉上、あご先などに小さくポイントづけ。Fをブラシでほおに横長に広くなじませて、そのまま鼻上にものばす。
完成♡
みずみずしさと厚みを携えたグラマラスな口元♡
撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 佐々木麗
北里琉