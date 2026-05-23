夏らしいオレンジが今っぽ♡ むっちりぷるんな【たわわLIP】メイク講座

恋にあれこれ駆け引きは必要だけど、メイクで引き寄せるなら小細工不要な一点勝負でいけちゃう♡ そこで今回は、北里琉をお手本に、夏らしい色っぽさをまとえる「たわわリップ」メイクをご紹介します。視線が止まる“沼らせ”ポイントを作るだけで、気になるカレも沼落ち確定！

むっちりぷるんなたわわLIP くちびるに一点集中！ 存在そのものが色っぽ♡ ともいえるフェティッシュな沼パーツといえば唇。ここでは、いかにもな赤リップではなく、夏らしいオレンジでヘルシーさもまとわせて。 主役パーツ以外は、ツヤ肌の延長みたいなさりげない陰影と血色を仕込んでシームレスに。

USE ITEM 【A】YSL ラブヌード リップ シェイパー 105 4,840円／イヴ・サンローラン・ボーテ

▶︎オレンジより少し濃いテラコッタで輪郭をしっかり強調。 【B】プラダ リフレクション リキッド バーム グロス O281 5,940円／プラダ ビューティ

▶︎鮮やかでジューシーな夏っぽオレンジ。 OTHER ITEM 【C】リッド インプレッション リクイド アイシャドウ 01 4,180円／RMK Division

▶︎ソフトマットなトープで陰影作り。 【D】ケイト メロウブラウンアイズ BR-10 1,320円（編集部調べ）／カネボウ化粧品

▶︎赤みでも黄みでもない、クールなグレージュブラウン。 【E】ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233 6,160円／NARS JAPAN

▶︎スポットライトを浴びたようなまばゆい輝き。 【F】同 ルミナイジングブラッシュ 04858 6,490円／NARS JAPAN

▶︎ピーチみを帯びたツヤほっぺに仕上げるチーライト。

How to▷オレンジグロスをたっぷりとON How to リップ Aで本来の輪郭より少し大きくガイドをとり、Bをたっぷりと全体に、さらに引いたラインの上までしっかりと塗り広げる。 How to アイ 目元はCをベースとして上まぶた全体に仕込んでおく。D-1を上下まぶたに、D-2＆3を混ぜたカラーで目尻と涙袋の下にうっすらラインを引く。 How to ハイライト Eを鼻根や鼻先、Cゾーンや眉上、あご先などに小さくポイントづけ。Fをブラシでほおに横長に広くなじませて、そのまま鼻上にものばす。

完成♡ みずみずしさと厚みを携えたグラマラスな口元♡ ワンピース 6,900円／Hugi（hugi）キャミソール 790円／GU タイツ 1,210円／靴下屋（Tabio）その他／スタイリスト私物 撮影／NA JINKYUNG（TRON・人物）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／福岡玲衣（W）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉