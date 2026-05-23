WayVテン、ウェットヘア＆ネイビーコーデで圧巻オーラ 日本開催イベント登場【クランチロール・アニメアワード2026】
【モデルプレス＝2026/05/23】WayV（ウェイブイ）のテン（TEN）が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。
【写真】韓国人気アーティスト、圧巻オーラ放つスタイリング
本アワードで授賞式プレゼンターを務めるテン。オレンジカーペットには、ウェットヘア＆ネイビースーツの洗練されたスタイリングで登場し視線を集めた。
テンはK-POP界屈指の個性的なソロキャリアを築くタイ出身の歌手でありダンサー。NCTおよびWayVのメンバーで、2024年に「Nightwalker」でソロデビュー。2025年にリリースした EP『Stunner』は19カ国のiTunesアルバムチャートで1位を獲得し、ビルボード誌からは同年のベストK-POPソングの1曲に選出された。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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◆テン、オレンジカーペット登場
本アワードで授賞式プレゼンターを務めるテン。オレンジカーペットには、ウェットヘア＆ネイビースーツの洗練されたスタイリングで登場し視線を集めた。
テンはK-POP界屈指の個性的なソロキャリアを築くタイ出身の歌手でありダンサー。NCTおよびWayVのメンバーで、2024年に「Nightwalker」でソロデビュー。2025年にリリースした EP『Stunner』は19カ国のiTunesアルバムチャートで1位を獲得し、ビルボード誌からは同年のベストK-POPソングの1曲に選出された。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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