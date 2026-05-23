ホンダ斬新「“ハイルーフ”軽トラ」に反響殺到！

休日のキャンプ場や河川敷に足を運ぶと、タフなSUVに混じって、カスタムされた軽トラックの姿を見かけることも少なくありません。

荷台に専用のテントを張ったり、お気に入りの道具を並べたりと、本来は農作業や配達のプロツールであるはずの軽トラを「趣味の相棒」として使いこなすスタイルは、現代ではすっかり定着しました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ斬新「ハイルーフ軽トラ」です！（18枚）

こうした「レジャーに軽トラを使う」という自由な発想ですが、実は今から20年以上も前に自動車メーカー自らが提案していた、驚きのコンセプトカーが存在しました。

それこそが、ホンダが2004年の「第38回 東京モーターショー」で初公開した「ホビック」です。

ホビックという車名は、「ホビー（趣味）」と「トラック」を掛け合わせて名付けられたもの。

その名の通り、仕事の道具としてではなく、大人が本気で遊ぶためのベースキャンプとして開発された軽トラックでした。

外観デザインは、これまでの軽トラックが持っていた「キャビンが狭く、荷台がメイン」という固定観念を根本から覆すもの。

乗車定員は2名ですが、キャビン部分が非常に大きく設計されており、室内にはゆったりとした大型シートが装備されています。

これにより、長距離のドライブでも疲れることなく、快適にレジャーの目的地まで移動できるよう配慮されていました。

フロントマスクにはクリア感を強調した透明なグリルが採用され、ヘッドライトと一体化した近未来的でスタイリッシュな表情を作り出しています。

そして、このホビック最大の目玉とも言えるのが、多彩なアレンジが可能な荷台の構造です。

荷台部分は「上下2層構造」になっており、上部には左右両側に大きく開くカーゴシェル（ふた）が備わっています。

このシェルの上のフックを使って自転車などを固定し、下段には濡らしたくないキャンプギアを積み込むといった、荷物の機能的な使い分けが可能でした。

さらに荷台下段のサイド部分には、外から荷物を確認できる小窓（サイドウインドウ）が設けられるなど、「見せる収納」としてのデザイン性も追求されています。

くわえて、車内の助手席を足元に沈み込ませるようにダイブダウンさせ、キャビンと荷台を隔てているボードを取り外すことで、室内と荷台が一直線に繋がる広大なフラットスペースが出現。

これにより、サーフボードなどの最大2.5メートルに達する長尺物でも余裕で積み込むことができるという、驚異的な積載能力を誇っていました。

このホビックについて、SNSやネット上では当時の資料や画像をもとに、現在のレジャーブームと結びつけて盛り上がる声が見受けられます。

「今まさにこういうクルマを探していた」「荷室が2階建てってスゴイ！」「斬新だけど使い勝手が良さそう」「ソロキャンプに持っていったらサイコーじゃん」といった、“時代がようやく追いついた”と言わんばかりのラブコールが寄せられています。

また、「助手席を倒して荷室と繋げるアイデアは、大ヒットしたN-VANの元祖だと思う」「ほんと！N-VANのトラック版みたいだよね」「ホンダのパッケージング技術の凄さは20年前から発揮されていた」と、その先見性に感心するコメントも少なくありません。

このホビックは残念ながら市販化されることはなく、モーターショーを彩るコンセプトカーとして歴史に名を残すのみとなりました。

しかし、限られたサイズのなかでいかに人の生活を楽しくできるかというテーマに挑んだその思想は、のちのホンダのクルマ作りにもしっかりと息づいているように思えます。

アウトドアレジャーが当たり前の趣味となった2026年の今、もしこの遊び心全開の軽トラックが復活したらヒットモデルになるかもしれない――。

そんな想像を掻き立ててくれる、非常に魅力的な一台です。