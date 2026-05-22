「会いたい」の頻度が違う…。不倫中の男女でズレやすい“距離
自分はもっと会いたいのに、男性の方はそこまででもなさそう。そんな風に不倫関係では、“ちょうどいい距離感”の感覚が男女でズレやすいことがあります。それは一朝一夕には解決できない類のものです。
女性は“繋がっている実感”を求めやすい
女性は連絡の頻度や会う回数が増えるほど、「大切にされている」と感じやすくなります。そのため、会えない時間が長かったり、連絡が減ったりすると、不安につながりやすくなるでしょう。特に不倫関係では、日常を共有しにくい分、“繋がっている感覚”を求めてしまうものです。
男性は“今の関係が続いている”ことで安心する
男性は頻繁に会わなくても、関係が続いている時点で安心しているケースがほとんど。そのため、女性側が感じているほど“距離”を問題視していないことも少なくありません。女性側は「もっと近づきたい」、男性側は「今のままで成立している」。この感覚の差は全然埋まっていかないものです。
距離感のズレが女性の不安を大きくする
会いたい頻度が違う。連絡の温度も合わない。そうした小さなズレが積み重なるほど、女性としては「私は本当に大切にされているのか」と不安を感じやすくなるでしょう。ただ、その違和感を我慢したまま続けると、関係のバランスはより崩れていきます。
不倫関係ではお互いの距離感は揃わないもの。だからこそ大切なのは、相手に合わせ続けることではなく、自分が無理をしていないかを冷静に見るという視点です。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「やめるつもりだった」は本当？不倫をやめられない男の特徴